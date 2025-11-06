Un Gévora en racha pone a prueba al Santa Amalia

El Gévora quiere alejarse de los empates para volver a sumar de tres. El conjunto pedáneo afronta este domingo a las 17.00 un nuevo compromiso liguero, esta vez en el campo del Santa Amalia, con la intención de alargar aún más su racha de encuentros sin perder.

Tras empatar en la pasada jornada en casa ante el Azuaga, en un partido en el que volvieron a tirar de épica para sumar en los minutos finales, los hombres de Martín Fernández acumulan cuatro encuentros consecutivos sin conocer la derrota.

Desde que cayeran el pasado 5 de octubre en casa del Jaraíz, el conjunto pedáneo empató a dos ante la Puebla, se impuso por 0-1 en Calamonte, y sumó un punto ante Jerez y Azuaga.

Precisamente ante los rojiblancos el Gévora volvió a mostrar su resiliencia. A pesar de adelantarse en la primera mitad con un tanto de Josito, el Azuaga hizo valer su jerarquía en la categoría para darle la vuelta al resultado en la segunda mitad. Cuando todo parecía indicar que los pedáneos sufrirían una nueva derrota, Liberal se sacó un disparo desde la izquierda que batió al meta del Azuaga, puso el 2-2 en el electrónico del Municipal de Gévora y otorgó un valioso punto a la escuadra pacense.

«Hemos estado bastante bien, sobre todo a nivel defensivo. Nos han empatado en la segunda mitad con un golazo y hemos sufrido en el centro lateral, pero hemos logrado sacar la calidad en los instantes finales. Me voy contento porque seguimos compitiendo. La gente viene a Gévora y se lo pasa bien», explicó Martín Fernández tras la actuación de los suyos.

Para tratar de mantener vigente la racha, el Gévora tendrá que igualar el nivel de un Santa Amalia que se está erigiendo como uno de los equipos revelación de la temporada. La escuadra amaliense se sitúa en sexto lugar con 14 puntos, a solo una unidad de los puestos de playoff de ascenso.

Tras comenzar el año venciendo en Pueblonuevo, los verdiblancos dieron la sorpresa tras imponerse en su campo al Badajoz. Después del pleno en el arranque, atravesaron un pequeño bache de tres encuentros sin ganar que disiparon en la sexta jornada, fecha en la que lograron vencer en casa al Montehermoso. En su tres últimos compromisos, cayeron en casa del Jaraíz, empataron como locales ante la Puebla y sumaron la victoria en la última jornada tras imponerse por 1-2 en su visita a Calamonte.