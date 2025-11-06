Importante operación contra el robo de cobre: hay 18 detenidos por 36 sustracciones valoradas en 1,7 millones de euros

Llegaron a cometer casi una veintena de robos en menos de 15 días. Entraban en plantas fotovoltaicas, aserraderos, bodegas, almazaras, molinos y otras fábricas agroalimentarias. Y lo peor no es el valor del material de lo que se llevaban, sino los daños que provocaban porque fastidiaban la instalación eléctrica, con el consiguiente perjuicio para el normal funcionamiento de la producción, que podía tardar días en recuperar su actividad normal.

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal al que atribuye un total de 36 robos de cobre en tres comunidades autónomas. La inmensa mayoría los cometieron en la provincia de Badajoz, un total de 28. Otros 2 en la provincia de Cáceres, 3 en Valladolid, 1 en Burgos, 1 en Soria y otro en Murcia.

La investigación no ha concluido y la Guardia Civil no descarta que este grupo criminal pudiera estar detrás de otros robos de cable cometidos a lo largo y ancho del país. Su centro de operaciones estaba en Madrid.

El primer robo que dio la voz de alarma fue el ocurrido en verano del año pasado en la Cooperativa Sagrada Familia de Zurbarán, entidad local dependiente de Don Benito (Badajoz). Entre todos los robos cometidos y esclarecidos ahora se sustrajeron 65.600 metros de cable, valorados en 1,7 millones de euros. Se han podido recuperar unas 12 toneladas del metal sustraído.

Un año de investigación

Un año han estado investigando y aseguran que no ha sido fácil. Han sido detenidas 16 personas y otras 2 están investigadas. Los detenidos fueron localizados en la Cañada Real de Madrid, lo que explica la dificultad de esta fase de la operación, porque a las fuerzas y cuerpos de seguridad les resulta complicado entrar en este lugar. Para poder hacerlo, contaron con el apoyo de la Comandancia de Madrid. También han sido detenidos e investigados los responsables de tres chatarrerías madrileñas como supuestos autores de un delito de receptación del material sustraído.

El cobre amontonado en una de las chatarrerías de Madrid. / GUARDIA CIVIL

En la primera fase de la investigación se descubrió que el grupo se dividía en dos células. Los delincuentes se desplazaban en furgonetas propias o de alquiler desde Madrid hasta los municipios donde se cometían estos hechos. Tras el robo, transportaban y entregaban el cable en las chatarrerías.

Furgonetas interceptadas

El pasado mes de agosto, en la segunda fase de la operación, se interceptó a una de las furgonetas, en cuyo interior había 3.800 kilos de cable de cobre que acababan de robar en una planta fotovoltaica del municipio de Alange (Badajoz). Los ladrones abandonaron el vehículo al ser sorprendidos por los agentes. Lo mismo hicieron en Torremocha (Cáceres), con otros 3.000 kilos de cable. Son estas cantidades y las encontradas en las chatarrerías las que se han podido recuperar. Es solo una parte del material sustraído.

Hace unas semanas, en octubre, durante la tercera fase de la operación, fueron detenidas e investigadas las 18 personas. En las chatarrerías se intervinieron más de 5 toneladas de cable de cobre.

A los detenidos se les imputan además de los robos, los delitos de pertenencia a organización criminal, falsedad documental, robo y uso de vehículo, usurpación del estado civil y receptación. Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción de Don Benito.

Para dar cuenta de los detalles de esta operación, han comparecido este jueves en la Comandancia de la Guardia Civil de Badajoz, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, junto al general Santiago Marín y el comandante Carlos Arazola.

Santiago Marín ha querido hacer un llamamiento a las empresas por el perjuicio que este tipo de robos causa en su producción.

Por su parte, el delegado del Gobierno ha recordado que hubo una reunión con los afectados, en la que se les informó de la investigación que se estaba llevando a cabo.