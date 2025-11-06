Muere una persona al precipitarse desde una ventana del hotel Zurbarán (Badajoz)

Un hombre ha fallecido esta mañana al precipitarse desde una ventana del hotel Zurbarán.

Los hechos han sucedido minutos antes de las 8.30 horas. Según ha podido saber este diario, el varón se ha precipitado desde la ventana de una habitación del complejo hotelero.

Ha sido otro cliente el que ha dado la voz de alarma.

Según indican las autoridades, los primeros indicios apuntan a que no han intervenido terceras personas.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado varias dotaciones de Policía Nacional, así como efectivos del Servicio Extremeño de Salud (SES). Cuando han llegado, solo han podido certificar su muerte.