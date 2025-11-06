Nace 'Ecos de Oudrid', un proyecto que rescatará y difundirá la obra de este músico pacense por todos los conservatorios de España

"El pacense Cristóbal Oudrid fue uno de los músicos extremeños más ilustres y una figura de gran importancia nacional. Sin embargo, la mayoría de sus zarzuelas han permanecido en su propio manuscrito y son muy pocos los que realmente saben como suenan. Por eso nace 'Ecos de Oudrid', para reivindicar el legado de este paisano y devolver su música al presente". Así explica Mar Morán, soprano pacense, el porqué ha puesto en marcha esta iniciativa.

En la mañana de este jueves, la artista, junto al director de orquesta, Alberto Cubero, y el diputado de Cultura, Ricardo Cabezas, han presentado en el Hospital Centro Vivo la iniciativa 'Ecos de Oudrid', con motivo de homenaje por su legado y el bicentenario de su nacimiento.

Esta iniciativa se basa en rescatar, preservar y difundir la obra de Cristóbal Oudrid. Se trata de un proyecto de investigación y edición crítica que permitirá publicar, por primera vez, cuatro zarzuelas inéditas o inaccesibles hasta ahora, con destino a los conservatorios del país y las orquestas e instituciones musicales de toda la provincia. Estas son: 'El postillón de La Rioja' (1849), su título más conocido; 'Nadie se muere hasta que Dios quiere (1850), descrita como "pasillo filosófico, fúnebre, en verso y original"; 'Un estudiante de Salamanca' (1853), zarzuela en tres actos; 'Café-teatro, restaurant-cantante' (1871), una comedia escrita para la compañía de los bufos Arderius.

Actuación de Mar Morán y Alberto Cubero durante la presentación del proyecto 'Ecos de Oudrid' / A.C.

Para garantizar el acceso libre a este patrimonio, las partituras de canto y piano se distribuirán gratuitamente entre todas estas instituciones musicales, ha señalado Ricardo Cabezas durante su intervención.

Esta primera fase concluirá con un concierto el 23 de abril de 2026 a cargo de Mar Morán y Eduardo Moreno Arellano donde mostrarán al público estas piezas recuperadas y dos sesiones el 24 de abril, en los conservatorios nacionales de música de Almendralejo y Montijo.

Tras la presentación de las nuevas ediciones críticas de estas cuatro obras de Oudrid, la iniciativa continuará con las siguientes fases del proyecto, que incluyen la grabación en estudio de sus canciones para voz y piano, muchas de ellas inéditas o disponibles únicamente en registros descatalogados, así como la grabación de una selección de romanzas para soprano extraídas de sus zarzuelas más emblemáticas, incluyendo la icónica 'Salve Marinera', además del regreso de la música del autor a los principales escenarios de la lírica nacional de nuestro país, especialmente el Teatro de la Zarzuela, a cuyo escenario no ha regresado en tiempos modernos.

Reconstrucción con rigor científico

Alberto Cubero ha estado al mando de la reconstrucción de estas obras. "Para llevar a cabo este proyecto debes reconstruir con rigor científico lo que el compositor quiso decir para que pueda ser interpretado hoy, siglos después. No ha sido una tarea fácil, sobre todo por una grafía dificil de entender, pero nos ha dejado varias sorpresas, como la aparición de inserciones flamencas en las zarzuelas", ha señalado el director de orquesta.

Implicación de la Diputación

Para Ricardo Cabezas es de vital importancia "que esta música vuelva a sonar, que se interprete, que se estudie y que inspire". Por ello, la Diputación de Badajoz ha financiado íntegramente el trabajo, desde la investigación y transcripción de los manuscritos hasta la edición profesional de las partituras. "No es solo una mirada al pasado, sino una apuesta por el futuro. Recuperar este repertorio significa fortalecer la formación musical de nuestros jóvenes y dignificar la educación artística, situándola donde merece estar: en el corazón de la cultura pública", ha concluido el diputado.