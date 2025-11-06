La feria hispanoportuguesa se viste de rojiblanco
Pasión colchonera en Fehispor: un viaje interactivo por la historia y los triunfos del Atlético de Madrid
La exposición que protagoniza la 34ª edición, ofrece un recorrido por la historia y la cultura del club a través de más de 60 momentos históricos, documentos originales, réplicas de camisetas, trofeos emblemáticos y recuerdos de jugadores y entrenadores extremeños
La 34ª edición de Fehispor ha abierto sus puertas y lo ha hecho con una propuesta que ya está captando todas las miradas: la gran exposición dedicada al Club Atlético de Madrid. En la institución ferial de Badajoz, los visitantes recorren desde hoy la historia, los triunfos y el espíritu del conjunto rojiblanco a través de una muestra única, desarrollada con la colaboración de Atleti Tour & Museum.
Trofeos emblemáticos como la Liga 2021, el Trofeo Reina 2023 o el Trofeo Zamora, junto a objetos cargados de simbolismo -como los guantes de Oblak, la camiseta conmemorativa de Futre o las equipaciones de Javi Galán y Carmen Menaya- componen un recorrido que emociona tanto a aficionados como a curiosos.
El espacio incluye además zonas interactivas, un photocall, videojuegos de fútbol y un chutómetro que hace las delicias de los más pequeños y despierta la competitividad de los mayores.
Programación en torno al fútbol
Durante los próximos días, Fehispor ofrecerá además actividades complementarias ligadas al club colchonero. Este viernes se celebra una charla-coloquio con destacados periodistas y ex jugadores vinculados al Atlético de Madrid, el sábado, una mesa redonda reunirá a leyendas extremeñas del club y el domingo tendrá lugar el encuentro de peñas extremeñas junto a un torneo de fútbol 3.
“El objetivo es acercar el club a todos los públicos y reforzar ese vínculo especial entre Extremadura y el Atlético de Madrid”
“Queríamos que la gente viviera el Atlético con todos los sentidos: su historia, sus valores y su pasión”, explica el ex secretario técnico del club y responsable de la exposición, Luis Rodríguez Ardila. “El objetivo es acercar el club a todos los públicos y reforzar ese vínculo especial entre Extremadura y el Atlético de Madrid”.
“Soy del Atleti desde pequeño, así que cuando vi que traían la exposición a Badajoz no me lo pensé. Ver reunidos todos estos objetos te hace sentir un poco más cerca del equipo”, cuenta Mario Rodríguez, uno de los visitantes de la feria. “Esta tarde traeré a mi hijo porque es un forofo del Atleti y le hará ilusión hacerse fotos”, indica José María González otro de los aficionados que acude desde Mérida.
Por la exposición ha pasado también Carmen Robledillo, que aunque no se considera muy futbolera, reconoce que "la muestra está muy bien montada, engancha incluso a los que no somos del Atleti", confiesa.
Un clásico
Otro de los atractivos de la feria, es el puesto de loza portuguesa que, en esta ocasión, participa por primera vez en Fehispor desde Redondo, un pequeño pueblo del corazón del Alentejo. Manuela Rivero, cuenta que su empresa ya ha estado presente en la última edición de la Feria del Mueble y la Decoración y que en Badajoz siempre son bien recibidos. "Superamos nuestras expectativas y por eso hemos decidido volver y probar en esta feria hispanoportuguesa". El stand ofrece loza decorativa del norte de Portugal, platos de barros, ensaladeras, tazas o fuentes alentejanas.
Como cada año, la cita multisectorial muestra la diversidad de productos y servicios que caracterizan a la economía de ambos lados de la frontera: hay expositores con joyas y bisutería, lienzos, calzado, dulces y mieles, ropa de bebé, robots de cocina, pieles y cueros, cerámica, decoración de vidrio, juguetes, colchones, sofás, embutidos ibéricos y hasta motocicletas.
No falta tampoco el popular rincón dedicado a las mantas y sábanas de Tolrá, que en esta ocasión, Raúl Redondo ha traído desde Valladolid.
El área gastronómica ofrece por su parte, productos ibéricos, dulces, cervezas artesanas y hamburguesas de la raya, además de foodtrucks, showcookings, talleres infantiles, catas y maridajes.
Sorteos y horario de la feria
Durante los cuatro días se realizarán sorteos diarios entre las personas que hayan comprado su entrada, con camisetas y balones firmados, así como otros premios como un casco de moto y tratamientos dentales, con el objetivo de dinamizar la feria e incentivar la participación.
El horario de la feria es el jueves 6 de noviembre de 11 a 20 horas, viernes 7 y sábado 8 de 11 a 21 horas y el domingo 9 de 11 a 19 horas. La entrada para el público general es de 3€ y habrá descuentos para familias numerosas, desempleados y niños.
