Pasión colchonera en Fehispor: un viaje interactivo por la historia y los triunfos del Atlético de Madrid

La 34ª edición de Fehispor ha abierto sus puertas y lo ha hecho con una propuesta que ya está captando todas las miradas: la gran exposición dedicada al Club Atlético de Madrid. En la institución ferial de Badajoz, los visitantes recorren desde hoy la historia, los triunfos y el espíritu del conjunto rojiblanco a través de una muestra única, desarrollada con la colaboración de Atleti Tour & Museum.

Trofeos emblemáticos como la Liga 2021, el Trofeo Reina 2023 o el Trofeo Zamora, junto a objetos cargados de simbolismo -como los guantes de Oblak, la camiseta conmemorativa de Futre o las equipaciones de Javi Galán y Carmen Menaya- componen un recorrido que emociona tanto a aficionados como a curiosos.

Algunos de los trofeos que pueden verse en la muestra dedicada al Club Atlético de Madrid. / Santi García

El espacio incluye además zonas interactivas, un photocall, videojuegos de fútbol y un chutómetro que hace las delicias de los más pequeños y despierta la competitividad de los mayores.

Programación en torno al fútbol

Durante los próximos días, Fehispor ofrecerá además actividades complementarias ligadas al club colchonero. Este viernes se celebra una charla-coloquio con destacados periodistas y ex jugadores vinculados al Atlético de Madrid, el sábado, una mesa redonda reunirá a leyendas extremeñas del club y el domingo tendrá lugar el encuentro de peñas extremeñas junto a un torneo de fútbol 3.

“El objetivo es acercar el club a todos los públicos y reforzar ese vínculo especial entre Extremadura y el Atlético de Madrid” Luis Rodríguez Ardila — Ex secretario técnico del club y responsable de la exposición

“Queríamos que la gente viviera el Atlético con todos los sentidos: su historia, sus valores y su pasión”, explica el ex secretario técnico del club y responsable de la exposición, Luis Rodríguez Ardila. “El objetivo es acercar el club a todos los públicos y reforzar ese vínculo especial entre Extremadura y el Atlético de Madrid”.

Luis Rodríguez Ardila, ex secretario técnico del Club Atlético de Madrid, posa junto a las fotografías de jugadores extremeños que han pasado por el equipo rojiblanco. / Rebeca Porras

“Soy del Atleti desde pequeño, así que cuando vi que traían la exposición a Badajoz no me lo pensé. Ver reunidos todos estos objetos te hace sentir un poco más cerca del equipo”, cuenta Mario Rodríguez, uno de los visitantes de la feria. “Esta tarde traeré a mi hijo porque es un forofo del Atleti y le hará ilusión hacerse fotos”, indica José María González otro de los aficionados que acude desde Mérida.

Por la exposición ha pasado también Carmen Robledillo, que aunque no se considera muy futbolera, reconoce que "la muestra está muy bien montada, engancha incluso a los que no somos del Atleti", confiesa.

Un grupo de jóvenes prueba los videojuegos de la exposición del atlético en Ifeba. / Santi García

Un clásico

Otro de los atractivos de la feria, es el puesto de loza portuguesa que, en esta ocasión, participa por primera vez en Fehispor desde Redondo, un pequeño pueblo del corazón del Alentejo. Manuela Rivero, cuenta que su empresa ya ha estado presente en la última edición de la Feria del Mueble y la Decoración y que en Badajoz siempre son bien recibidos. "Superamos nuestras expectativas y por eso hemos decidido volver y probar en esta feria hispanoportuguesa". El stand ofrece loza decorativa del norte de Portugal, platos de barros, ensaladeras, tazas o fuentes alentejanas.

Manuela Rivero coloca la loza portuguesa que trae por primera vez a Fehispor. / Rebeca Porras

Como cada año, la cita multisectorial muestra la diversidad de productos y servicios que caracterizan a la economía de ambos lados de la frontera: hay expositores con joyas y bisutería, lienzos, calzado, dulces y mieles, ropa de bebé, robots de cocina, pieles y cueros, cerámica, decoración de vidrio, juguetes, colchones, sofás, embutidos ibéricos y hasta motocicletas.

No falta tampoco el popular rincón dedicado a las mantas y sábanas de Tolrá, que en esta ocasión, Raúl Redondo ha traído desde Valladolid.

Raúl Redondo enseña los juegos de sábanas de la marca Tolrá que pone a la venta en Fehispor 2025. / Rebeca Porras

El área gastronómica ofrece por su parte, productos ibéricos, dulces, cervezas artesanas y hamburguesas de la raya, además de foodtrucks, showcookings, talleres infantiles, catas y maridajes.

Sorteos y horario de la feria

Durante los cuatro días se realizarán sorteos diarios entre las personas que hayan comprado su entrada, con camisetas y balones firmados, así como otros premios como un casco de moto y tratamientos dentales, con el objetivo de dinamizar la feria e incentivar la participación.

El horario de la feria es el jueves 6 de noviembre de 11 a 20 horas, viernes 7 y sábado 8 de 11 a 21 horas y el domingo 9 de 11 a 19 horas. La entrada para el público general es de 3€ y habrá descuentos para familias numerosas, desempleados y niños.