¿Qué hacer este fin de semana en Badajoz? ¡Toma nota de todos los planes!

Estos son las propuestas de ocio y cultura que Badajoz acoge este fin de semana.

Viernes, 7 de noviembre

Fehipor : La feria hispano portuguesa por excelencia está abierta en horario de mañana y tarde.

: La feria hispano portuguesa por excelencia está abierta en horario de mañana y tarde. Literatura y fotografía : Santi Donaire presenta 'Punto ciego', un fotolibro con el que homeajea a los asesinados y enterrados entre los años 1939 y 1956 en Paterna (Valencia). Un total de 2.238 personas que fueron víctimas de la represión franquista en el municipio. Será a las 18.00 horas en Fundación CB (calle Montesinos, 22).

: Santi Donaire presenta 'Punto ciego', un fotolibro con el que homeajea a los asesinados y enterrados entre los años 1939 y 1956 en Paterna (Valencia). Un total de 2.238 personas que fueron víctimas de la represión franquista en el municipio. Será a las 18.00 horas en Fundación CB (calle Montesinos, 22). Flamenco en la plaza Alta : Un cuadro flamenco compuesto por Pedro Bazaga, Daniel González y Asier Fernández, acompañados por José Ángel Castilla, deleitará a los espectadores dentro del programa 'Flamenco en la plaza Alta'. Será a las 20.30 horas en el espacio cultural Santa Catalina.

: Un cuadro flamenco compuesto por Pedro Bazaga, Daniel González y Asier Fernández, acompañados por José Ángel Castilla, deleitará a los espectadores dentro del programa 'Flamenco en la plaza Alta'. Será a las 20.30 horas en el espacio cultural Santa Catalina. 38 Festival Internacional de Jazz : Doble sesión de este festival es la que se presenta el viernes en el teatro López de Ayala. A las 21.00 horas tocará Ariel Brínguez Quintet en la sala. A las 23.00 horas tendrá lugar la jam session en el cafetín de la mano de Julia Peña Quartet.

: Doble sesión de este festival es la que se presenta el viernes en el teatro López de Ayala. A las 21.00 horas tocará Ariel Brínguez Quintet en la sala. A las 23.00 horas tendrá lugar la jam session en el cafetín de la mano de Julia Peña Quartet. Ballet : La solidaridad y el arte se dan la mano con esta representación de Sueño de una noche de verano. La escuela de danza María Montero de Espinosa pone en escena este ballet en favor de la Asociación Oncológica Extremeña.

: La solidaridad y el arte se dan la mano con esta representación de Sueño de una noche de verano. La escuela de danza María Montero de Espinosa pone en escena este ballet en favor de la Asociación Oncológica Extremeña. Concierto tributo : la banda Deskartes rinde homenaje a grupos como Extremoduro, Barricada o Marea. Será a las 21.30 horas en el Chat Noir.

: la banda Deskartes rinde homenaje a grupos como Extremoduro, Barricada o Marea. Será a las 21.30 horas en el Chat Noir. Concierto tributo: La banda Vieja tortuga hará sonar las canciones de Vetusta Morla en La Santa a las 22.30 horas.

La banda Vieja tortuga hará sonar las canciones de Vetusta Morla en La Santa a las 22.30 horas. Concierto tributo : Corazón oxidado será el grupo que haga un tributo a Fito y Fitipaldis. A las 23.00 horas en Treze music club.

: Corazón oxidado será el grupo que haga un tributo a Fito y Fitipaldis. A las 23.00 horas en Treze music club. El circo de los horrores: Este viernes se celebra la actividad prevista en Menacho y alrededores con motivo de Halloween. Será a partir de las 17.30 horas.

Sábado, 8 de noviembre

Charla : 'El vuelo de Ícaro: fotografía y maternidad' es el título de la ponencia que Irene Zottola hará en el edificio de Fundación CB (calle Montesinos, 22). Será a las 10.00 horas.

: 'El vuelo de Ícaro: fotografía y maternidad' es el título de la ponencia que Irene Zottola hará en el edificio de Fundación CB (calle Montesinos, 22). Será a las 10.00 horas. Festival de arte Fondo Negro : 80 artistas urbanos realizarán un grafiti colaborativo de más de 300 metros en el que representarán una selva. Será a partir de las 10.00 horas junto al Guadiana.

: 80 artistas urbanos realizarán un grafiti colaborativo de más de 300 metros en el que representarán una selva. Será a partir de las 10.00 horas junto al Guadiana. Mercado floral: la primera edición del mercado floral de Badajoz se celebra este sábado en la plaza Alta. Será entre las 10.00 y las 14.00 horas.

la primera edición del mercado floral de Badajoz se celebra este sábado en la plaza Alta. Será entre las 10.00 y las 14.00 horas. Apertura de monumentos : Puerta Palmas, la galería de Fusileros, la Torre de los Acevedo... los principales monumentos de Badajoz estarán abiertos al público entre las 10.00 y las 14.00 horas.

: Puerta Palmas, la galería de Fusileros, la Torre de los Acevedo... los principales monumentos de Badajoz estarán abiertos al público entre las 10.00 y las 14.00 horas. Fehipor : La feria hispano portuguesa por excelencia está abierta en horario de mañana y tarde.

: La feria hispano portuguesa por excelencia está abierta en horario de mañana y tarde. Cuentacuentos : la sala polivalente de la biblioteca pública de Badajoz acoge un cuentacuentos para toda la familia dedicado a Andersen. Será de 11.30 a 12.30 horas.

: la sala polivalente de la biblioteca pública de Badajoz acoge un cuentacuentos para toda la familia dedicado a Andersen. Será de 11.30 a 12.30 horas. Circo : El Hospital Centro Vivo organiza, como cada primer sábado del mes, circo en familia. En esta ocasión se representará 'Claudette'. Comienza a las 12.00 horas.

: El Hospital Centro Vivo organiza, como cada primer sábado del mes, circo en familia. En esta ocasión se representará 'Claudette'. Comienza a las 12.00 horas. 38 Festival Internacional de Jazz: Badejazz en la hora del vermú + Lola Santiago Quartet tocarán a las 13.00 horas. A las 17.00, combos curso de Jazz CPM Juan Vázquez. A las 21.00 horas sonará Jacky Terrason Trío. Todo en el teatro López de Ayala.

Badejazz en la hora del vermú + Lola Santiago Quartet tocarán a las 13.00 horas. A las 17.00, combos curso de Jazz CPM Juan Vázquez. A las 21.00 horas sonará Jacky Terrason Trío. Todo en el teatro López de Ayala. Concierto : Rewinder tocará en La Santa a partir de las 19.00 horas.

: Rewinder tocará en La Santa a partir de las 19.00 horas. Espectáculo de Dani Rovira : el cómico actúa en el palacio de congresos con el show 'Vale la pena'.

: el cómico actúa en el palacio de congresos con el show 'Vale la pena'. Concierto: La banda nacional Rufus T. Firefly tocará en Off Cultura a las 22.00 horas.

Domingo, 9 de noviembre