La voz de Jazzmeia Horn llega al López de Ayala

La vocalista nominada al Grammy, Jazzmeia Horn, considerada una de las voces más vibrantes y comprometidas del jazz contemporáneo, actuará esta tarde (21.00 horas) en el teatro López de Ayala dentro del 38º Festival de Jazz de Badajoz, que se celebra hasta el 8 de noviembre.

Nacida en Dallas (Texas) y formada en el prestigioso Booker T. Whasington High School for the Performing and Visual Arts, Horn se consolidó como una de las grandes figuras del género tras ganar el Sarah Vaughal International Jazz Vocal Competition en 2012 y el Thelonious Monk Institute International Jazz Competition en 2015.

Jazzmeia Horn ofrece esta tarde un recital en el que combina tradición, improvisación y letras con un fuerte compromiso social, en una actuación que promete ser uno de los momentos más destacados del festival.

Las entradas están a la venta en las taquillas del teatro López de Ayala y en la web del mismo a un precio de 15 euros.