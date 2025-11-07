Ariel Brínguez trae su jazz iberoamericano a Badajoz

El Festival Internacional de Jazz de Badajoz prosigue este viernes (21.00 horas) con el saxofonista cubano Ariel Brínguez como plato fuerte de la noche. El músico, considerado uno de los más líricos y versátiles del jazz contemporáneo, se subirá al escenario del teatro López de Ayala junto a su banda, de la que forman parte el guitarrista cacereño Javier Sánchez, el pianista Íñigo Ruiz de Gordejuela, el contrabajista Demian Cabaud y Marcos Cavaleiro, a la batería.

Las entradas tienen un precio de 15 euros.

Ariel Brínguez ha sabido conjugar la profundidad de la tradición afrocubana con la sofisticación del jazz europeo y la libertad expresiva del lenguaje contemporáneo. Ganador de dos Grammy Latinos por su participación con Chucho Valdés y con Irakere, ha colaborado con figuras como Javier Colina, Pepe Rivero, Alain Pérez, Niña Pastori y Miguel Zenón, consolidando una trayectoria que lo sitúa en la vanguardia del jazz iberoamericano. Su sonido, cálido y envolvente, se caracteriza por una sensibilidad melódica que transforma cada frase en una experiencia emocional.

Como líder, ha publicado álbumes como ‘Raíces en colores’ y ‘Experience’, donde explora la memoria, el mestizaje y la espiritualidad a través de composiciones propias y relecturas de clásicos. En su último proyecto, ‘Latidos’, se sumerge en el universo del bolero y la canción cubana, reinterpretando obras de José Antonio Méndez, Marta Valdés y César Portillo de la Luz con una mirada jazzística, íntima y renovadora.

‘Latidos’ es un homenaje a la música que lo formó, pero también una declaración de amor al arte de contar historias con el saxofón. Acompañado por un cuarteto de músicos «excepcionales», Brínguez convierte cada tema en un diálogo entre tradición y modernidad, entre la nostalgia y el presente.

En el cafetín

Tras el concierto, la cita se traslada al cafetín del López de Ayala, donde actuará la cantante Julia Peña y habrá jam session. Peña estará acompañada por Pedro Fernández (piano); Rodrigo Pérez (contrabajo) y Tacho Sánchez (batería). La entrada al cafetín es libre hasta completar el aforo.