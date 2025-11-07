Tarde de miedo
Halloween llena Menacho y el Casco Antiguo... una semana después
'El Circo de los Horrores' ha tomado esta tarde ambos centros comerciales abiertos para deleitar a los visitantes con diversas actuaciones y ambientación tenebrosa, desfiles, talleres, pintacaras y cócteles 'sangrientos'
"Mejor tarde, o en este caso, una semana después, que nunca", señalaba Juan Arroyo, antes de meterse en su papel de presentador. Este viernes, 'El Circo de los Horrores' ha tomado los centros comerciales de Menacho y el Casco Antiguo de Badajoz para ofrecer a los pacenses "la terrorífica tarde de Halloween que les debíamos".
A las 17.30 horas han arrancado las actividades. Al inicio de la calle Menacho esperaba el presentador del circo, a quién daba vida Juan Arroyo, para dar la bienvenida a los visitantes y advertirles que más adelante les esperaban sus "compañeros no muertos, o ¿quizás sin el no?", en caso de que superaran los obstáculos, que se trataban de payasos asesinos, entre ellos el famoso 'It' y sus globos, muñecas diabólicas o incluso la propia Parca, que se movían por todo el recorrido para sorprender y asustar a los visitantes.
Los integrantes del circo, para dificultar su búsqueda, se han repartido en distintos puntos a lo largo de toda la calle. La asombrosa mujer barbuda que ha deleitado a las familias con su pase de modelos; la tenebrosa adivina con su bola de cristal; los payasos de circo que acompañaban al presentador, que disponían de un cañón de confeti un tanto inusual; el hombre forzudo, cuya mirada tenía casi tanta fuerza como sus músculos, y los acróbatas del inframundo, que han ofrecido un espectáculo donde el fuego, la danza aérea y el pole dance han sido protagonistas, han mantenido entretenidos a los muchos niños y mayores que han recorrido la calle.
Para mantener el ambiente festivo, el circo contaba con un puesto de cócteles sangrientos sin alcohol, gratuitos hasta fin de existencias, cuyo ingredientes estrella eran ojos, dedos y gusanos de gominola.
Los más pequeños también han tenido su propio espacio con talleres infantiles de maquillaje y manualidades, repartidos entre Menacho y la zona del Casco Antiguo.
Como colofón, a las 19.00 horas, la música ha comenzado a sonar a todo volumen para iniciar "un espectáculo que deja a quiénes lo ven y a quiénes lo hacen sin aliento". Entre acrobacias y bailes, de un extremo a otro, los integrantes del circo y varias bailarinas de 'Be a Raimbow', entidad organizadora, han llevado a cabo su tradicional 'Desfile del Terror'.
Dinamizar las compras
El objetivo del 'Circo de los Horrores' no solo era dar miedo, sino también animar a los pacenses a comprar en ambos centros comerciales abiertos. "El traer este espectáculo norteamericano a Badajoz tiene dos razones. La primera es la diversión y novedad y la segunda es intentar dinamizar las compras de la calle Menacho. Queremos que la gente vuelva otra vez aquí, que es lo que necesita el centro, que la gente vuelva a comprar y a creer en esta calle", ha subrayado el presentador Juan Arroyo.
