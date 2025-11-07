Una jornada analiza la figura y legado del escritor Santiago Castelo este sábado en Badajoz

El paraninfo Clara Campoamor de la Diputación de Badajoz acoge este sábado la I Jornada de Estudio 'Santiago Castelo', una iniciativa promovida por la Asociación de Escritores y Escritoras (AEEX) y patrocinada por la institución provincial para ensalzar la figura y el legado del escritor que le da nombre, fallecido en 2015.

Esta iniciativa congregará a académicos, escritores, periodistas y lectores, quienes pondrán en valor "la apuesta que hizo Santiago Castelo por Extremadura", con su promoción cultural dentro y fuera de sus fronteras, así como su legado literario y periodístico, según ha informado el diputado provincial Ricardo Cabezas durante su presentación.

Según ha indicado y recoge Efe, el programa ofrecerá una visión "plural y rigurosa" de la figura de Castelo. Habrá mesas de trabajo: 'Santiago Castelo, poeta', 'Santiago Castelo, periodista y ensayista', y 'Santiago Castelo y Extremadura', que garantizan "un enfoque diverso y complementario en torno a las distintas facetas del autor".

Entre los participantes figuran nombres de referencia en el ámbito literario y académico como José Luis Bernal, Sergio Fernández, Juan Gallego, Julián Quirós, Álvaro Valverde, Carmen Fernández-Daza, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, Luis Sáez y Antonio Reseco, entre otros.

Cabezas ha incidido en que esta iniciativa será un punto de encuentro entre instituciones, creadores y lectores.

Además de la jornada en la capital pacense, esta apuesta se completará con una exposición en Villanueva de la Serena, que se inaugurará el próximo 26 de noviembre para reunir retratos, fotografías, manuscritos y primeras ediciones de obras, todo ello con el objetivo de acercar al público "la dimensión más personal y humana de Santiago Castelo".

Reedición de 'Habaneras y otras prosas'

Paralelamente, se trabaja en la reedición de 'Habaneras y otras prosas' de Santiago Castelo, dentro de la 'Colección Rescate' de la Editora Regional de Extremadura, una publicación que permitirá recuperar un volumen clave de la prosa del autor, pues reúne algunos de sus textos más representativos sobre literatura, cultura y memoria, según ha explicado.

En la presentación también han participado el secretario de la AEEX, Ángel Borreguero, y el integrante del comité organizador de la jornada, Carlos García, quienes han ensalzado la importancia de esta jornada en el ámbito cultural de Extremadura.