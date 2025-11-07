Una joven denuncia en Badajoz ser víctima de una estafa bancaria y acaba detenida por blanqueo de capitales

La Policía Nacional ha detenido en Badajoz a una joven de 20 años en Badajoz por fingir haber sido víctima de una estafa bancaria, cuando presuntamente está implicada en los hechos que ella misma denuncio.

La investigación, según han informado fuentes de la comisaría pacense, se inició después de que la detenida acudió a la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano para denunciar que había sido citada como titular de una cuenta bancaria en la que se había recibido un ingreso de 2.000 euros procedentes de una estafa.

Entonces, los agentes le comunicaron tenía a su nombre numerosas cuentas en otras entidades bancarias, que podrían haber sido utilizadas para cometer delitos. La mujer negó ser la titular de ninguna de ellas e, incluso, mostró su "preocupación" por considerarse víctima de alguna usurpación de identidad.

Las averiguaciones realizadas por la policía con los bancos, sin embargo, confirmaron que todas las cuentas bancarias habían sido contratadas por la denunciante, figurando la documentación personal, firma y verificación en el momento de formalizar la apertura de las mismas, por lo que fue detenida.

Otros tres implicados

La Policía Nacional comprobó, además, que estas cuentas bancarias presuntamente habían sido cedidas posteriormente a terceras personas para cometer diversas estafas mediante transferencias y operaciones fraudulentas.

Los agentes pudieron identificar a otros tres hombres supuestamente implicados en estos hechos, por lo que la investigación continúa.