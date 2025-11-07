El juicio por el 'caso David Sánchez' ya tiene fecha: se celebrará del 9 al 14 de febrero de 2026
El hermano del presidente del Gobierno, el líder del PSOE extremeño y 9 investigados más se sentarán en el banquillo acusados de prevaricación y tráfico de influencias
El juicio por el 'caso David Sánchez' ya tiene fecha: se celebrará en la Audiencia Provincial de Badajoz del 9 al 14 de febrero de 2026.
Así lo acaba de comunicar el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx). Las sesiones comenzarán todos los días a las 10.00 horas y, si es necesario, se ampliarán a las tardes, a partir de las 17.00 horas.
El hermano del presidente del Gobierno, el expresidente de la Diputación de Badajoz y líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, y 9 investigados más se sentarán en el banquillo acusados de prevaricación administrativa y tráfico de influencias por la contratación del primero en la institución provincial en 2017 y la del exasesor de Moncloa, Luis Carrero, después.
Tras un año y medio de instrucción, la causa llegó este jueves a la Audiencia de Badajoz, que tenía que poner fecha al juicio. Lo ha hecho solo un día después.
El magistrado ponente será Emilio Serrano Molera, al que ha correspondido por turno.
