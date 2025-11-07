Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El juicio por el 'caso David Sánchez' ya tiene fecha: se celebrará del 9 al 14 de febrero de 2026

El hermano del presidente del Gobierno, el líder del PSOE extremeño y 9 investigados más se sentarán en el banquillo acusados de prevaricación y tráfico de influencias

David Sánchez, a la salida de los juzgados de Badajoz, en una foto de archivo.

David Sánchez, a la salida de los juzgados de Badajoz, en una foto de archivo. / Santi García

Belén Castaño Chaparro

Belén Castaño Chaparro

Badajoz

El juicio por el 'caso David Sánchez' ya tiene fecha: se celebrará en la Audiencia Provincial de Badajoz del 9 al 14 de febrero de 2026.

Así lo acaba de comunicar el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx). Las sesiones comenzarán todos los días a las 10.00 horas y, si es necesario, se ampliarán a las tardes, a partir de las 17.00 horas.

El hermano del presidente del Gobierno, el expresidente de la Diputación de Badajoz y líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, y 9 investigados más se sentarán en el banquillo acusados de prevaricación administrativa y tráfico de influencias por la contratación del primero en la institución provincial en 2017 y la del exasesor de Moncloa, Luis Carrero, después.

Tras un año y medio de instrucción, la causa llegó este jueves a la Audiencia de Badajoz, que tenía que poner fecha al juicio. Lo ha hecho solo un día después.

El magistrado ponente será Emilio Serrano Molera, al que ha correspondido por turno.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents