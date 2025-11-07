María Ortiz, directora general de Prensa Ibérica en Extremadura: «No concibo la manera de dirigir un equipo sin alma»

El liderazgo también tiene alma, escucha y empatía. Así lo ha defendido María Ortiz, directora general de Prensa Ibérica en Extremadura, durante su intervención en el foro Mujer Executiva 360°, celebrado este viernes en el edificio Ibercaja de Badajoz. Ortiz ha compartido la ponencia con Adela Barquero, responsable de Generación y Tajo en Iberdrola, y Eva Nacarino, directora territorial de Mapfre, en un encuentro centrado en la igualdad, la conciliación y los nuevos modelos de liderazgo femenino.

La periodista ha abordado cuestiones como su trayectoria, la influencia femenina en el ámbito laboral y el papel de los medios de comunicación en la promoción de la igualdad. «En los medios, todo lo que no se cuenta parece que no existe», ha afirmado, defendiendo la necesidad de dar visibilidad a referentes femeninos y de fomentar una mirada más inclusiva en las redacciones. «Cuando una mujer dirige un medio de comunicación, se habla más de mujeres y se habla de otra manera», ha añadido.

Desde el comienzo del coloquio, las tres ponentes coincidieron en una idea común: el liderazgo con propósito pasa por la empatía, la confianza y la generosidad. Ortiz ha apuntado que ese estilo de dirección «está muy presente cuando una mujer lidera», porque —ha dicho— «hemos crecido viendo cómo nuestras madres cuidaban, y de alguna forma ese aprendizaje se traslada también al ámbito laboral». Esa herencia, ha señalado, se refleja hoy en la manera en que muchas mujeres dirigen: «desde la cercanía, la comprensión y el compromiso con los demás».

Las ponentes han querido además compartir su propia visión sobre cómo ejercer ese liderazgo. Las tres han destacado la importancia del equipo humano. «Llevo quince años dirigiendo equipos en los medios de comunicación y no concibo hacerlo de otra manera que con alma», ha asegurado Ortiz. «Escuchar a tu equipo te permite tomar decisiones sabiendo que vas a acertar», ha añadido.

Dos cabeceras dirigidas por mujeres

Como ejemplo de ese compromiso, Ortiz ha destacado la realidad de Prensa Ibérica en Extremadura. «Las dos cabeceras regionales del grupo, El Periódico Extremadura y La Crónica de Badajoz, están dirigidas por mujeres, igual que buena parte del equipo de redacción. Tenemos planes de igualdad reales y efectivos que se aplican de verdad», ha recalcado.

El coloquio ha concluido con una reflexión compartida entre las tres participantes: el liderazgo femenino no pretende imponerse, sino complementarse con el masculino. «Los hombres y las mujeres somos diferentes, y eso enriquece el trabajo en equipo», ha resumido Adela Barquero. María Ortiz ha cerrado la sesión con una frase que resumió el encuentro: «Liderar con alma significa escuchar, empatizar y cuidar; es la única manera de hacer las cosas bien».

El evento ha contado también con la presencia de la cantante Mac&Pop, que ha puesto voz y emoción a la jornada que busca dar visibilidad a la visión de las mujeres en el ámbito laboral.