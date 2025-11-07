Objetivo, Badajoz: El Festival Negativo Foto reúne a los grandes nombres de la fotografía actual

La fotografía se adueña de Badajoz este fin de semana con una nueva edición del Festival Negativo Foto, organizado por Fundación CB, que desde este viernes al 9 de noviembre convertirá la ciudad en un punto de encuentro para profesionales y amantes de la imagen. La cita cumple una nueva edición con una programación variada: exposiciones, charlas, talleres y actividades al aire libre.

El festival ha arrancado este 7 de noviembre con la inauguración de varias exposiciones en diferentes espacios. En el Museo de Bellas Artes (MUBA) se podrá visitar 'Ícaro', de Irene Zottola; en la Diputación de Badajoz, 'Blue, blue, blue', de Roberto Hernández; mientras que en la sede de Fundación CB (calle Montesinos, 22) se abrirán 'Amén', de Dimitri Stefanov, Conexiones, de alumnos de la escuela BECA (Bulgaria) y 'Punto ciego', del fotoperiodista Santi Donaire, además de 'Friends of Dorothy', de Emilio Jiménez, en la sala Artex.

Durante el fin de semana, la programación continuará con una intensa agenda de actividades. Este sábado se celebrará el visionado de porfolios y se presentará el libro 'El vuelo de Ícaro', de Irene Zottola, junto con la actividad en la calle 'La Platera Minutera', a cargo de Alba García Fijo, que repetirá el sábado y domingo en la plaza de la Soledad con su cámara tradicional. También se desarrollará la charla 'Imágenes en disputa: fotografía documental, poder y agencia', del investigador José Lorrúe, y un taller de cianotipias impartido por Roberto Hernández en el edificio VS22.

Por la tarde, el fotógrafo Oskar Alvarado ofrecerá la conferencia 'El relato emocional' y presentará su exposición 'Where Fireflies Unfold' en el MEIAC, mientras que la periodista y documentalista Judith Prat proyectará su trabajo 'Decían que era bruja', acompañado de un coloquio sobre género y narrativa visual.

Último día

La programación concluirá este domingo 9 de noviembre con la charla 'Esencia (Mínimas)', de Cris Bamio; el encuentro 'Cuaderno de campo', de Antonio Moreno; y una conferencia de Dimitri Stefanov titulada 'Anatomía del proyecto fotográfico'. El fotógrafo búlgaro, además, será el encargado de anunciar el fallo del jurado del visionado de porfolios antes de la tradicional foto de grupo con todos los participantes, que pondrá el broche final a esta edición en la azotea de Fundación CB.