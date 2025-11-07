Pilar Gerona: "Siempre me ha gustado pensar en grande, sabía que este negocio podía crecer"

No dejan de recibir premios. De los que reconocen la originalidad de su iniciativa y cómo han sabido posicionarla en el mercado y de sus clientes, que continúan creciendo. «Estoy superagradecida, pero es que no paro». Lo dice Pilar Gerona que, junto a Natalia Martínez son las artífices de Somomu, una marca pacense de porteo de bebés que desde que nació en 2020 no ha parado de crecer. El próximo jueves, 13 de noviembre, Somomu recibirá el Premio Iniciativa Empresarial en la gala de los XV Premios Empresario de Badajoz, que organiza La Crónica de Badajoz en el Edificio Ibercaja.

Pilar esta semana está en Madrid, la anterior en Barcelona y la próxima, en Murcia (donde va a recoger otro premio) y en Badajoz. La siguiente vuelve a Barcelona, donde «tengo a mi equipo».

Pilar sigue trabajando en Badajoz, la producción la tienen en una cooperativa de Moraleja (Cáceres) y hace dos años hicieron una ampliación de capital con Minicoton, una marca catalana muy potente de productos artesanales para niños y bebés. El acuerdo al que llegaron fue que todo su equipo trabajaba en Somomu para hacerla crecer de una manera más rápida.

Pilar, con una de sus mochilas. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

Somomu significa sostenibilidad, movimiento y mujer. Define a la perfección su producto estrella: las mochilas ergonómicas de porteo. Pilar Gerona estuvo cinco años trabajando en una empresa de carritos de bebé en Ámsterdan y «estaba bastante metida en el mundo de la puericultura». En Ámsterdam se porteaba muchísimo y a Pilar le llamaba la atención, porque en España no era así. «Me encantaba porque veía que el carrito es una barrera de movilidad, que con la mochila no la tienes».

Empezó a investigar. Es decir, «a preguntar a amigas que ya eran madre, básicamente». La confianza es lo que tiene: le dijeron que ni se lo planteaban «porque lo veían como algo muy hippie, no estaba de moda hace cinco años». Se planteó entonces darle la vuelta para convencer de las ventajas del porteo. Según Pilar Gerona, la tendencia ha cambiado. «Gente que antes no se planteaba portear, ahora lo hace». De hecho, ve sus mochilas por la calle. No solo ella. También su familia, que le manda fotos cuando reconoce alguna. «No sé si me hace más ilusión a mí o a ellos».

"Mis amigas que eran madres me dijeron que ni se lo planteaban, porque era algo muy hippie"

No solo mujeres, también hombres. Sus mochilas son para ambos. De hecho, explica que por eso su diseño es reversible: una parte con tejido más llamativo «y más moda» y otra lisa. «Es verdad que estamos muy enfocadas a mujeres y yo siempre me lo he imaginado como un complemento de moda de la madre y no tanto como un producto de bebé».

El diseño que más venden es ‘Marta’, la pata de gallo beige, presente en su catálogo desde el principio.

¿Por qué fabrican en Moraleja? Pilar empezó trabajando en Badajoz con una modista en su casa. La demanda empezó a crecer y llegó un momento en que ya no podía sostener la producción. Acudió al Parque Científico y Tecnológico de Badajoz en busca de una solución, porque quería seguir manteniendo la producción en Extremadura. Allí le pusieron en contacto con una cooperativa de Moraleja, habló con ellas, «encajé bastante bien y desde entonces seguimos trabajando juntas».

Toda la producción de Somomu sale de Extremadura. Para sus artífices, su origen es irrenunciable. De hecho fue un requisito que se incluyó en el acuerdo de la ampliación de capital con Minicoton. «Yo soy extremeña y sé lo que cuesta levantar algo en Extremadura».

De momento, en Moraleja trabajan tres mujeres para Somomu y posiblemente tengan que ampliar el próximo año. Seguirán en Moraleja. «Estamos muy contentas con ellas, empezaron con más marcas y ahora solo fabrican a Somomu».

Las telas son españolas, casi todas de Alicante. Salvo un modelo que hacen con Minicoton que procede de Italia.

"Vendemos en todo el mundo, salvo en Estados Unidos, donde la normativa es distinta, pero queremos entrar"

Tienen disponibles unos 40 modelos, no solo mochilas de porteos. Están ampliando el catálogo. Este mes han sacado riñoneras para encajarlas en las mochilas y en las que las madres y padres puedan llevar el móvil y las llaves, sin necesitar otro bolso. También han sacado una colección de bolsos con Minicoton. Este mes tienen además previsto un estreno: una piel de borreguito para el invierno que se mete dentro de la mochila para que el bebé vaya calentito. Todavía no está en la web. Es una iniciativa novedosa. Pilar Gerona explica que les ha costado bastante sacarla adelante porque inicialmente consiguió las pieles en Portugal para el prototipo y cuando ha querido empezar a producir no ha conseguido más. Al final las han encontrado en Cataluña.

Casi toda su venta es por internet. Somomu también está en cinco tiendas multimarca: en Madrid, Sevilla, Barcelona, Valencia y Andorra. Sus mochilas se pueden ver en países de todos los continentes. Salvo en Estados Unidos, cuenta Pilar Gerona, porque la normativa es distinta. Pero no han renunciado al mercado norteamericano. De hecho, quieren entrar el próximo año.

Somomu es imparable. ¿Pensó que llegaría tan lejos? «Siempre tienes esa esperanza y a mí siempre me ha gustado pensar en grande, más viniendo de una marca que vendía por todo el mundo y sabía que era un negocio que podría crecer, porque nacen niños en todo el mundo, la ilusión sí que la tenía, aunque verlo hecho realidad luego es otra cosa» Es una realidad.