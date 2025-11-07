Los Premios Ciudad de Badajoz llegan a sus ganadores: "Recibirlo ha sido un chute de energía"

Los premiados en la última edición de los Premios Ciudad de Badajoz han recogido este viernes sus galardones en un acto celebrado en la antigua iglesia de Santa Catalina, un espacio emblemático que ha vuelto a convertirse en escenario de la cultura local y nacional. Allí, apenas unas semanas antes -el pasado 17 de octubre- tuvo lugar la gala en la que se dio a conocer en directo, mediante llamadas telefónicas, el fallo del jurado en sus distintas categorías.

La actividad literaria ha reunido a los ganadores de las siete modalidades convocadas, junto a una nutrida representación institucional y del ámbito cultural. Entre las autoridades presentes se han encontrado la consejera de Cultura, Victoria Bazaga, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, el diputado de Cultura, Ricardo Cabezas y el concejal de Cultura, José Antonio Casablanca, además de otros miembros de la corporación municipal y del jurado.

Durante la ceremonia se ha puesto de manifiesto la importancia de estos premios como impulso al talento creativo y a la proyección cultural de la ciudad, que desde hace décadas reconoce la labor de escritores, artistas y creadores en diversas disciplinas. El ambiente, marcado por el reconocimiento y la emoción, ha servido para poner el broche final a una edición que consolida a los Premios Ciudad de Badajoz como una de las citas culturales más relevantes del calendario extremeño.

En su discurso, el alcalde ha subrayado que los Premios Ciudad de Badajoz, que este año celebran su 44ª edición, “han ido sumando categorías con el paso del tiempo y nos han convertido en un referente a nivel nacional", al mismo tiempo que ha asegurado que estos galardones, "son una muestra más del compromiso que tiene Badajoz con las artes escénicas y con la cultura en general”.

Espacio Cultural Santa Catalina donde se ha celebrado hoy el acto de entrega de los Premios Ciudad de Badajoz. / Santi García

Finalmente, el alcalde se ha dirigido a los premiados, a los que ha animado a conocer más de cerca la ciudad: “A quienes no la conozcan, les invito a que se queden para descubrirla y saborearla”, ha expresado, en un guiño a la hospitalidad que caracteriza a la capital pacense.

Araceli Parra (Sevilla), Premio de Pintura

La sevillana Araceli Parra ha reconocido que recibir el Premio Ciudad de Badajoz ha supuesto “un impulso muy importante”, especialmente en un momento en el que atravesaba una etapa de desánimo. “Sí, sí, estaba muy desmotivada porque es difícil encontrar objetivos claros. Uno necesita una exposición o un concurso como meta, pero no es fácil. Hay gente con muchísimo talento y muchas veces te sientes como una hormiguita dentro de este mundo”.

Médico de profesión, Parra estudió también Bellas Artes por vocación y asegura que ha tenido que “sacar tiempo de donde no lo había” para dedicarse a la pintura. “Cuando me comunicaron el premio, no me lo esperaba en absoluto. Ha sido un chute de energía enorme y una motivación inmensa. Ahora tengo la cabeza llena de imágenes que intentan salir”, señala.

El alcalde, Ignacio Gragera junto a Araceli Parra, premio de Pintura Ciudad de Badajoz 2025. / Santi García

Para ella, el reconocimiento tiene un significado especial: “Que mi cuadro esté en un museo de Badajoz es lo más grande que me puede pasar. Que te reconozcan de esta forma es lo máximo”.

Verónica Mar (Granada), Premio de Escultura

“Mi nombre artístico es Verónica Mar”, se presenta la artista granadina con una sonrisa. “Cuando me llamaron para decirme que había ganado, sentí una alegría tremenda. Es mi primer premio aquí en España, así que estoy muy contenta. Hasta ahora, los premios que había recibido habían sido todos internacionales”.

Mar comenzó su trayectoria en el mundo de la escultura en 2014 y la obra galardonada en esta edición representa, según explica, “la unidad y la máxima potencia del ser humano”.

“¿Si creo que merecía el primer premio? Sí, claro -responde sin dudar-. Es una pieza muy grande, de las primeras de esta serie que exploran esa totalidad del ser humano. Le tengo un cariño especial y me encanta cómo ha quedado”.

El alcalde, Ignacio Gragera junto a Verónica Mar, premio de Escultura Ciudad de Badajoz 2025. / Santi García

Félix Méndez (Badajoz), Premio de Fotografía

Por su parte, el fotógrafo pacense Félix Méndez se ha mostrado igualmente satisfecho con el reconocimiento. “Que te llamen para darte un premio siempre es una noticia agradable y la verdad, estoy muy contento de que haya sido en mi ciudad”, asegura. “Al final, ganar un premio así es casi una lotería: hay muchísimo talento. En esta edición se presentaron más de 400 trabajos, se seleccionaron treinta fotografías y que dentro de esas treinta el jurado elija la tuya es un honor y un placer”.

No era la primera vez que Méndez subía al podio en este certamen. “Ya lo gané en 2014, justo cuando se incorporó la categoría de fotografía. Entonces fue con una obra titulada 'Pasodoble', tomada en Valencia de Alcántara, que retrataba a un grupo de mayores bailando. Así que ahora puedo estar doblemente orgulloso”.

La fotografía premiada este año retrata un instante en la playa de San Lorenzo, en Gijón. “Hago mucha fotografía de calle y esta imagen fue un momento curioso, un robado de gente en la playa”. Explica que es un negativo, no está recortada por ninguno de los extremos, es la composición tal cual la hizo en cámara. "Tiene un aire pictórico y me gustó jugar con los colores y con la posición de los personajes hasta encuadrarlo como quería”, afirma.

El alcalde, Ignacio Gragera junto a Félix Méndez, premio de Fotografía Ciudad de Badajoz 2025. / Santi García

Tras el acto, los galardonados han visitado el Museo de la Ciudad Luis de Morales donde se exponen hasta el próximo 20 de noviembre, las obras finalistas de la edición en sus modalidades de fotografía, pintura y escultura.