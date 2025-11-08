Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aparece fallecida una mujer en la piscina de su casa en Badajoz

Fueron sus familiares los que llamaron a los servicios de emergencias. Los hechos no presentan indicios de criminalidad

La calle Doctor Antonio Sánchez Misiego.

La calle Doctor Antonio Sánchez Misiego.

Irene Rangel

Irene Rangel

Badajoz

El cuerpo de una mujer ha sido encontrado en la piscina de su casa en Badajoz.

Alrededor de las 22.30 horas de ayer, viernes, los familiares de la fallecida encontraban a la mujer en la piscina, llamando ellos mismos a los servicios de emergencias.

Hasta el domicilio, en la calle Doctor Antonio Sánchez Misiego, se trasladaron Policía Nacional, Local y unidades del SES.

Según confirma Policía Nacional, no se presentan indicios de criminalidad ni la intervención de terceras personas.

