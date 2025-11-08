De Badajoz a Senegal: un ecógrafo financiado por la diputación mejora la atención médica en una aldea rural

Los vecinos de Thiomby, una comunidad rural situada en el centro de Senegal, cuentan desde hace unas semanas con un ecógrafo portátil que ha mejorado la atención sanitaria en la zona. El equipo, adquirido por la Asociación Sociocultural Alianza Hispano-Senegalesa Deggo, se ha financiado a través de una ayuda de cooperación internacional de la Diputación de Badajoz.

La subvención —de 7.194,221 euros— se concedió dentro de la convocatoria provincial de Cooperación Internacional 2025 y ha permitido equipar al puesto de salud de Thiomby, donde el personal sanitario ya realiza ecografías, seguimientos de embarazos y revisiones básicas. El proyecto lleva por título “Ëmbe ci djam/Thiomby: para un embarazo seguro y sin discriminación” y busca reforzar la atención a mujeres y pacientes vulnerables.

Thiomby, con una población estimada de 19.000 habitantes repartidos en 26 aldeas, dispone de un único puesto de salud y cuatro estructuras auxiliares, conocidas como health-huts, que atienden a comunidades dispersas en una zona con recursos limitados.

Asociación Deggo

La asociación desarrolla desde hace años proyectos de salud, educación y cooperación comunitaria en Senegal, con apoyo de distintas instituciones extremeñas. En total, la convocatoria de cooperación internacional de la Diputación destinó en 2025 casi medio millón de euros a 15 proyectos impulsados por ONG y entidades sin ánimo de lucro de la provincia.

La entrega del equipo fue difundida en redes sociales por la Diputación de Badajoz, donde se puede ver al personal sanitario de Thiomby utilizando el ecógrafo en sus primeras consultas.