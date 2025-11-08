¿Buscas trabajo? McDonald's ofrece 30 puestos en su nuevo local de Badajoz

McDonald’s ha anunciado una nueva oferta de empleo en Badajoz para incorporar a 30 personas a su plantilla, todas ellas con contrato indefinido y jornada parcial. La compañía no ha revelado todavía la ubicación exacta del nuevo restaurante, aunque diversas fuentes apuntan a que podría situarse en el antiguo local de Sfera, en la calle Enrique Segura Otaño, una de las zonas comerciales más concurridas del centro pacense. La apertura de este nuevo establecimiento refuerza la presencia de la cadena estadounidense en Badajoz, donde ya cuenta con varios locales en funcionamiento.

Aunque la fecha de inauguración aún no ha sido confirmada, la empresa ya ha iniciado el proceso de selección para conformar el equipo que pondrá en marcha este nuevo restaurante.

Local en el que podría ir ubicado el nuevo restaurante. / ANDRÉS RODRÍGUEZ

En la oferta explican que buscan a personas con actitud positiva, ganas de aprender y vocación de servicio al cliente. No se requiere experiencia previa en el sector de la restauración, aunque se valorará entre los candidatos.

Según detalla la empresa, el nuevo equipo trabajará de forma presencial y contará con formación continua, flexibilidad horaria y oportunidades reales de promoción interna. McDonald’s destaca que el 100% de sus promociones se realizan dentro de la organización, lo que convierte esta oferta en una opción atractiva para jóvenes que buscan su primer empleo o quienes desean compaginar trabajo y estudios.

Los interesados pueden inscribirse aquí.