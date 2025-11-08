La cerámica, la nueva actividad de moda en Badajoz

La afición por la cerámica crece en Badajoz. Este material que ha estado siempre presente tanto aquí como en la vecina ciudad de Elvas, ofertándose y siendo protagonista en ferias como la de San Mateo. Ahora se ha puesto de moda de una forma muy peculiar en la ciudad: con la realización de talleres.

Empresas como Cardo permiten vivir experiencias creativas y diferentes a sus usuarios. "No es lo mismo comprarla que hacerla a mano y sentir esa satisfacción", explica Isabel García, creadora de Cardo Espacio Creativo. Como este taller, existen en la ciudad existen otros cuatro. Mesas y mesas llenas de barro para que los pacenses se desestresen dando rienda suelta a su creatividad.

La acogida en la ciudad de este tipo de enseñanzas ha sido tan buena que ya hay varios cursos que trabajan este material, imparten clases y realizan varias actividades. "El nuestro ha tenido una gran acogida, superando incluso nuestras expectativas", comenta García.

"Surgió un poco sin querer. Detrás de este proyecto estamos Emilio y yo, él es agrónomo y yo soy veterinaria". Se dieron cuenta de que la cerámica gustaba en Badajoz y "llegó el punto en el que nos debatimos si lanzarnos de lleno con el proyecto o dejarlo aparcado, ya que era complicado compatibilizarlo con nuestras profesiones".

Un plan que se sale de lo habitual

Esta práctica es un plan diferente a lo que se puede encontrar en la ciudad. "Nos lanzamos finalmente a la piscina en verano reformamos un espacio nuevo, creamos un sitio que fuese agradable y le apeteciese a la gente ir y desinhibirse de todo. Conectar cada persona con su parte más creativa que en el día a día en sus rutinas no pueden desarrollar". Y es que ese es uno de los aspectos principales que se desarrollan al trabajar la cerámica.

Conectar con el entorno, aislarse de la rutina y la satisfacción de plasmar la inspiración de realizar piezas personales que acompañan a los usuarios. "Además de impartir clases puntualmente, los talleres suelen ser de un tema en concreto con una duración cortita para que la gente tenga esa primera toma de contacto con la cerámica. Hacer una taza, el set de aperitivo o crear una tabla para los quesos son algo muy chulo. En las clases regulares hemos empezado a tratar todo el proceso de fabricación de la cerámica y de esta manera el público se pueda adentrar en el trabajo de este material", asegura la fundadora de Cargo.

Un trabajo que no es sencillo y en el que los organizadores de las actividades, Emilio e Isabel, se tienen que encargar de terminar las piezas. "Hay que hornearlas y esmaltarlas, de eso nos encargamos nosotros".

"La gente de Badajoz está deseando tener planes de este tipo", asegura.

Realiación de un taller de cerámica en grupo en Cardo. / Isabel García

Un crecimiento notable

El crecimiento de estas actividades repercute también en negocios locales dedicados a otra actividad, pero que participan en la realización de los talleres. Es el caso de Dorado Vintage. Su propietaria Sara Dorado comenta que "noto que el sector cerámico en la ciudad está creciendo, nosotros en la tienda lo que hacemos es colaborar con una empresa especializada y llevamos a cabo talleres en nuestras instalaciones".

Afirma que "no hay tanta demanda en Badajoz de comprar el producto cerámico ya terminado pero lo que si está muy demandado es el taller. La creatividad de saber que estás haciendo tú la pieza y ese ratito de desconexión son un complemento perfecto".

Los talleres son "personalizados" con un aforo máximo de 10 personas.