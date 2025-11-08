La ermita de la Soledad se cierra este lunes y la imagen de la patrona de Badajoz se traslada a San Agustín

La imagen de la Virgen de la Soledad regresa este domingo a la iglesia de San Agustín. Esta vez no lo hace con motivo de una visita extraordinaria como el pasado 14 de septiembre, sino por cuestiones de mantenimiento de su ermita.

La puerta principal del templo de la patrona de Badajoz presenta desde hace tiempo importantes desperfectos, que se han ido agravando en los últimos meses, quedando "totalmente inoperativa". La hermandad se ha puesto manos a la obra para arreglarla y este lunes una empresa iniciará su reparación, por lo que la ermita permanecerá cerrada hasta que terminen los trabajos.

Mientras tanto, el culto la Virgen de la Soledad se mantendrá en la parroquia de San Agustín, a donde la imagen será trasladada este domingo, tras la misa de la una de la tarde, en una pequeña procesión, según ha informado el hermano mayor, Francisco Javier Gutiérrez.

La junta de gobierno de la hermandad confía en que la reparación de la puerta no se prolongue demasiado tiempo y que la patrona pueda volver a su ermita "lo antes posible".