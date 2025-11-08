El pianista Jacky Terrasson clausura este sábado el Festival Internacional de Jazz de Badajoz

El pianista alemán Jacky Terrasson, uno de los más singulares y dinámicos del jazz europeo, clausura este sábado la 38 edición del Festival Internacional de Jazz de Badajoz.

Junto a Géraud Portal, al contrabajo, y Marc Miralta, a la batería, ofrece un concierto a las 21.00 horas en el teatro López de Ayala. Las entradas tienen un precio de 15 euros.

Hijo de madre estadounidense y padre francés, el músico creció entre culturas y lenguajes, lo que marcó desde temprano su sensibilidad musical. Formado en la Berklee College of Music de Boston, Terrasson irrumpió en la escena internacional al ganar el prestigioso Thelonious Monk International Jazz Piano Competition en 1993, lo que lo catapultó a una carrera discográfica con Blue Note y a colaboraciones con leyendas como Cassandra Wilson, Betty Carter y Dianne Reeves.

Desde entonces, ha desarrollado una voz pianística inconfundible: rítmica, juguetona, profundamente melódica y siempre abierta a la sorpresa. Su enfoque combina el swing más clásico con influencias del pop, la chanson francesa y la música latina, creando un estilo que desafía etiquetas y conecta con públicos diversos.

El pianista ha grabado más de una docena de álbumes como líder y ha colaborado con músicos como Stéphane Belmondo, Michel Portal, Minino Garay y Eric Harland. Su música se caracteriza por la búsqueda constante de nuevas formas, por la interacción viva con sus compañeros de banda y por una energía escénica que transforma cada concierto en una experiencia irrepetible.

Tras el concierto, el cafetín del teatro acogerá la actuación de los combos avanzados del curso de jazz del conservatorio Juan Vázquez y la última jam session. La entrada es libre hasta completar aforo.

La cantante Lola Santiago. / LA CRÓNICA

Pero la última jornada del festival dará más de sí. A las 13.00 horas será 'La hora del vermú', con la cantante Lola Santiago, que estará acompañada por Pedro Calero (piano), Keke Martín (contrabajo), y Pepín Muñoz (batería). Los asistentes podrán disfrutar del jazz mientras participan en una cata de vermús de La Bodega de Santa Marina. Esta propuesta, que acogerá el cafetín del teatro, ha agotado las entradas.

Para los que se queden con ganas de más o no hayan podido asistir, a las 17.00 horas, los combos del curso de jazz del Juan Vázquez ofrecerán un concierto en la puerta del López de Ayala.