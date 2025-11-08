El primer mercado de flores atrae a cientos de personas a la plaza Alta de Badajoz

"¿Por qué hay tanto trasiego de gente hoy?" Es la pregunta que hacía en voz alta este sábado el camarero de un bar de la plaza de España de Badajoz al ver cómo decenas de personas enfilaban la calle San Juan en dirección a la Alcazaba.

El motivo: el primer mercado de las flores, que está atrayendo hasta la plaza Alta a cientos de personas. En su estreno, cuenta con una docena de puestos de plantas, bisutería, velas, cerámica y jabones, todos con vinculación al mundo floral. La previsión era que la oferta fuera mayor, pero por la cercanía con el Día de los Difuntos, a algunas floristerías y viveros no les ha dado tiempo a estar presentes, según ha explicado la promotora de esta iniciativa, Marci Pulido.

"Este es el arranque, ya estamos aquí y la intención a partir de ahora es que la gente se anime. Contamos con ellos para la próxima edición", ha asegurado la gestora cultural, que se ha mostrado muy satisfecha con la respuesta del público. "Estoy contentísima, porque yo intuía que había interés, pero ha venido muchísima gente", se ha congratulado.

Ambiente junto a los soportales de la Casas Coloradas, donde se han instalado los puestos. / JOTA GRANADO

En el puesto del centro de jardinería El Montecito, de Lobón, ha sido complicado encontrar un hueco para mirar plantas y ramos. Ha estado abarrotado toda la mañana. Su propietario, Juan José Sánchez, está muy satisfecho con la respuesta del público. Ha traído solo una pequeña parte de lo que vende en su negocio: cerca medio centenar de macetas de diferentes plantas, además de ramos y bouquet de flores, "pero mucha mercancía, porque mejor que sobre que falta, y con precios adaptados a un mercado", ha explicado.

Lo que más está vendiendo son pequeñas plantas de temporada, de entre 2 y 8 euros, bouquets y flores de Pascua. Juan José Sánchez lo tiene claro: "Volveremos la próxima edición". Solo espera disponer de "un poco más de espacio para no estar tan apretados".

"La idea me parece muy buena, porque dinamiza mucho la plaza Alta", ha valorado Estefanía González, que se marchaba con varias macetas. "Hemos comprado varias plantas, un ciclamen, una flor de Pascua... y, la verdad, es que están muy bien de precio". Ha echado en falta más puestos de jardinería, pero está convencida de que habrá más viveros que se animen a acudir en próximas ediciones "cuando vean que tiene éxito".

Danae Segovia está al cargo de un puesto de accesorios florales. "Tenemos joyería floral, elaborada con flores naturales preservadas en resina, y también tocados de comuniones y bodas". Ella misma cultiva las plantas con las que diseña las joyas.

Danae Segovia en su puesto de accesorios florales. / JOTA GRANADO

"Este mercado era algo que hacía falta en Badajoz, porque en otras muchas ciudades se está haciendo y funciona. Atrae a turistas y a vecinos al Casco Antiguo, al que siempre es difícil llegar por el aparcamiento, y genera mucho movimiento", ha destacado. "Era necesario y Marci Pulido ha hecho un gran trabajo para que esto salga adelante", ha reconocido.

Trasiego de personas en el entorno de la plaza Alta, con flores compradas en el mercado. / JOTA GRANADO

La intención es que la segunda edición del mercado de las flores se celebre después de Navidad -en diciembre la plaza Alta estará ocupada por uno de los mercados navideños que organiza el Ayuntamiento de Badajoz-, pero su promotora prefiere no aventurarse a dar una fecha concreta hasta que se cierre en firme. Lo que si tiene claro tras la buena acogida en su estreno es que tendrá continuidad e irá creciendo.