El COC de San Roque de Badajoz sigue sin fecha de reapertura después de 7 años

A punto de cumplir 7 años cerrado a cal y canto, el edifico del Centro de Ocio Contemporáneo (COC) de San Roque sigue sin fecha de reapertura. El Ayuntamiento de Badajoz insiste en que mantiene la intención de que vuelva a tener uso cultural, pero no habla de plazos.

La idea es trasladar a este inmueble, ubicado en la avenida Ricardo Carapeto, principal arteria de la barriada, la biblioteca municipal, pero antes es necesario acometer obras de mejora. «El proyecto se está ultimando», se limitan a explicar fuentes municipales a preguntas de este diario.

Además de la biblioteca del barrio, también estaba previsto destinarlo a otros usos culturales.

El COC depende de la Concejalía de Cultura. Se cerró a principios de 2019, después de 13 años de actividad cultural ininterrumpida. Entonces ya se dijo que se volvería a sacar a concurso la gestión de este espacio, pero nunca se llegó a licitar. En 2021, se planteó la opción de que se reubicara en estas instalaciones la subinspección de la Policía Local en San Roque, pero la idea se desechó finalmente. La asociación de vecinos se mostró entonces contraria a estos planes y reivindicó que se mantuviera el uso cultural que había tenido desde 2006. Antes de su reforma fue el cine Avenida.

Carteles con anuncios en los ventanales. / LA CRÓNICA

«Desaprovechado»

«Es una pena, porque está desaprovechado con el buen sitio que tiene», lamenta José Manuel Rodríguez, un vecino del barrio. Pasa a diario por delante del edificio y ha visto como su imagen se iba deteriorando de manera progresiva. «Antes llamaba la atención por los colores de la fachada y ahora por las pintadas y la cantidad de papeles que le pegan». Se refiere a los carteles con anuncios que se han ido superponiendo con el tiempo, que afean considerablemente la fachada.

También hay pintadas y se han caído varios tramos de azulejos. «Está abandonado, eso es lo que parece y, como siga cerrado, irá a peor», comentan varias vecinas que pasan por delante con sus carros de la compra. «Por lo menos, si no lo abren, que arreglen la fachada», dice una de ellas.

La fachada del edificio, con tramos sin azulejos. / LA CRÓNICA

«Como se le caiga a alguien una de las baldosas encima es cuando van a llegar los lamentos», advierte otra.

Les parece buena idea que se traslade la biblioteca municipal a un sitio más céntrico (ahora ocupa un espacio en la sede de la asociación de vecinos), pero no entienden que no se haya hecho ya. «Cuanto más se tarde, más dinero van a tener que gastar en arreglar lo que haya dentro. Si por fuera está así de dejado, a saber lo que se van a encontrar cuando se pongan a reformar», dicen.

La inversión que se barajó para adecuarlo a su nuevo uso fue de 150.000 euros, aunque de eso hace ya 3 años. La idea era que este espacio pudiera también acoger presentaciones de libros, conferencias o talleres. Esta programación se desarrollaría en los dos salones de actos, mientras que el resto del espacio estaría ocupado por la biblioteca.

Será el proyecto en el que aún se sigue trabajando en el ayuntamiento el que determinará la distribución final del edificio y también lo que costará ponerlo a punto. Además de acondicionar los espacios, habrá que llevar a cabo obras para mejorar la climatización y la accesibilidad del antiguo Centro de Ocio Contemporáneo.