El espíritu rojiblanco y el Carnaval de Badajoz aúpan a Fehispor

A falta de cifras definitivas, la 34 edición de la Feria Multisectorial Hispano-Portuguesa, Fehispor 2025, ha incrementado el número de visitantes con respecto al año anterior, según destacó la concejala de Ifeba, Elena Salgado, quien se ha mostrado satisfecha con el resultado de una cita ya consolidada en el calendario ferial de Badajoz.

La exposición dedicada al Atlético de Madrid ha sido uno de los grandes reclamos de este año y ha supuesto un «empujón» a la afluencia de público durante los cuatro días de Fehispor. «Ha sido un revulsivo», ha reconocido Salgado al hacer balance de esta edición que termina. Este domingo se ha celebrado un encuentro de peñas extremeñas, que ha congregado a un gran número de aficionados rojiblancos en la institución ferial. Además, se han desarrollado actividades paralelas, como charlas y mesas redondas.

Público en la exposición dedicada al Atlético de Madrid. / JOTA GRANADO

La muestra ha llegado a Ifeba de la mano de Atleti Tour & Museum. Los aficionados han podido contemplar trofeos emblemáticos como la Liga 2021, el Trofeo Reina 2023 o el Trofeo Zamora, junto a objetos cargados de simbolismo, como los guantes de Oblak, la camiseta conmemorativa de Futre o las equipaciones de Javi Galán y Carmen Menaya, entre otros. El espacio incluía, además, zonas interactivas, un photocall, videojuegos de fútbol y un chutómetro.

Este año, como novedad, en Turiberia, la Muestra de Turismo Ibérico, se ha ‘colado’, por primera vez, el Carnaval de Badajoz, con una exhibición a cargo de una representación de comparsas. «A lo mejor lo incorporamos todos los años», ha apuntado la concejala de Ifeba, tras comprobar que la propuesta había «encantado» a los visitantes que este domingo por la mañana pasaron por la feria.

En estos cuatro días, ha habido tiempo para la formación, el negocio, el ocio y el fomento de las relaciones comerciales y culturales entre España y Portugal. Fehispor, con 80 expositores de ambos lados de La Raya, ha acogido encuentros, demostraciones de cocina en vivo, catas y degustaciones, talleres para todas las edades, artesanía y música, entre otras muchas actividades.

Visitantes en el área dedicada a la gastronomía en la feria multisectorial. / JOTA GRANADO

Un año más, según destacó Salgado, Fehispor se ha convertido en referente de la cooperación hispanolusa y ha conseguido mostrar la realidad que une a «dos pueblos hermanos» a través del intercambio comercial y cultural.