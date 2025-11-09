«La música es una cuerda. Te ayuda a escapar de todos los males»

¿Qué diferencia a un músico poeta del resto de músicos?

Pues que, al menos en mi caso, soy más poeta que músico. La vida es poesía a los ojos de un poeta, pero no solo de 8 a 12, ni de 12 a 8. Durante todo el día sentimos las cosas con otras energías y todo lo que eso nos genera, lo transmito en mi música.

¿Por qué transmitir con la música y no con la poesía?

Muy a mi pesar, hoy en día no se valora tanto la poesía. Ahora es todo como más rápido, más seco y más superficial. Desde siempre me ha gustado poder expresarme y expresar lo que pienso y lo que siento a través de la escritura. Y en la música encontré la vía para transmitir mis pensamientos y que la gente se hiciera eco de ello.

¿A qué edad comienza su trayectoria musical?

A los 14 comencé con la poesía y a los 16 con la música. Aunque desde bien pequeño, debido a mi familia, tengo un gran contacto con el género musical. No tardé mucho en escribir mi primer tema, ‘Martes 13’, y lo subí a mi propio canal de Youtube, ‘BP’. Y ahí seguí subiendo mis creaciones hasta que entré en el grado de Comunicación Audiovisual y con los amigos que conocí y que compartían mis gustos, formamos el grupo ‘Los Niños de la Morgue’.

¿Por qué entrar en Comunicación Audiovisual?

Porque Comunicación Audiovisual es lo más parecido a comunicar lo que tú tienes dentro y expresarte. Hay asignaturas que mejoran tu capacidad de expresión y a hablar en público, y también hay otras asignaturas que se basan en lo audiovisual, y que a mí al menos me viene bien a la hora de producir un tema, o a la hora de editarlo, o a la hora de grabar un videoclip.

¿Ya se puede escuchar a ‘Los Niños de la Morgue’?

Por supuesto. Tenemos un canal de YouTube con el mismo nombre del grupo en el que ya hemos subido dos álbumes. Todas las canciones han sido escritas por mí. Una de las más sonadas es ‘El niño y su fe’, donde reflexiono sobre esa fe que tienen los niños que aún no encaminan sus caminos. Un día quieren ser bomberos y al otro futbolista. Pero hay una vocación y por eso su fe se mueve y se altera.

¿Y en los escenarios?

También. Ya llevamos un par de conciertos en Badajoz, uno en el Chat Noir y otro en Atenea. Hemos cantado en el ‘Malamanera Beat Club’ y también he llevado nuestra música a ‘RapSound’, en la competición ‘Micro de Oro’, la cual gané y he clasificado para la final que se llevará a cabo próximamente.

¿Qué cambia el pasar de escribir sus letras a tener que cantarlas delante del público?

A la hora de cantar mi principal objetivo es que el público me conozca y conozca nuestra música. Un escenario o una batalla de rap para mí nunca serán una competición, sino un escaparate. Puede parecer raro, pero yo no me pongo nervioso a la hora de subirme a un escenario. Me pongo nervioso cuando me bajo. Cuando canto, desde que suena la primera base, intento pensar más en lo que estoy mostrando que en lo que están viendo los demás, y cuando me bajo, es cuando me empiezo a comer la cabeza.

¿Qué significa para usted la música?

Para mí la música es una cuerda. Te ayuda a escapar de todos los males. Cuando comencé a escuchar Hip Hop me di cuenta de la importancia que tiene el mensaje. Yo en esa época estaba pasando por un mal momento, estaba en un pozo, y la música, fue un modo de evasión y una vía de escape de aquello. Me quedó claro que a través de las letras y de la música puedes pintar un poquito más de colores el mundo.

¿Esos malos momentos sirven de inspiración?

Cuando estás mal es cuando más sincero estás, y cuando más sincero estás, la libreta te lo agradece. Porque tú dejas el boli y el boli baila solo. Escribiendo exteriorizas y haces el monstruo mucho más pequeño. Yo pretendo ser sincero en lo que escribo, para que en un futuro, recuerde lo que he vivido y superado.