En El Progreso de Badajoz corre y gana la salud

Con más de 500 inscritos en las diferentes categorías se ha celebrado este domingo por la mañana la V Carrera por la Salud de El Progreso, que, como novedad, ha incluido en el recorrido el Fuerte de San Cristóbal. Participantes de todas las edades se han sumado a esta prueba, que tiene como objetivo visibilizar a los barrios al norte de las vías del tren y fomentar hábitos saludables.

Por eso, en esta carrera se aplica más que en ninguna otra el dicho de que lo importante es participar, porque la que gana es la salud. Aun así, hay reconocimiento para los más rápidos en completar los 5 kilómetros, que en la modalidad absoluta han sido Álvaro García, en la categoría masculina, y Fani Rodríguez, en la femenina.

Fani Rodríguez y Álvaro García, los primeros en cruzar la meta. / JOTA GRANADO

Este año, la prueba se ha dedicado a dos vecinas fallecidas recientemente, Paqui Yáñez, presidenta de la Asociación de Vecinos de Santa Engracia, y Filo Píriz, miembro de este colectivo, dos mujeres que siempre estuvieron implicadas en esta carrera popular y muy activas en el movimiento vecinal y social de esta zona de Badajoz.

Con esta carrera, organizada por la comisión comunitaria -que integran centros educativos, asociaciones vecinales, el centro de salud, la farmacia y el resto de colectivos sociales que trabajan en el Gurugú, Santa Engracia y El Progreso- se ha puesto fin a la Semana de la Salud, que ha contado con actividades deportivas, culturales y de fomento de hábitos saludables dirigidas a toda la población.

Implicación de todos

Esta jornada es mucho más que una carrera, se trata de un día de convivencia, en el que todos se implican y tienen su papel. Así, además de la Policía Local y protección Civil, para que todo saliera bien han colaborado decenas de voluntarios. Unos repartiendo dorsales, otros como apoyo de los corredores durante el recorrido, otros entregando el avituallamiento y la mochila conmemorativa y un grupo de mujeres como «aguadoras». Por segundo año consecutivo, el agua era del grifo y de botijos y los vasos de cartón biodegradable, para contribuir al reciclaje.

Las 'aguadoras' con los botijos. / JOTA GRANADO

También ha habido una cantina a cargo del grupo de scouts Pedro de Valdivia, con bebidas y comida.

El alcalde, Ignacio Gragera, y la portavoz del grupo municipal socialista, Silvia González, han acudido para apoyar esta cita, que un año más ha sido un éxito.