Shaila Dúrcal, Álex Ubago y Huecco estarán en gala de Corazonex Solidarios (Badajoz)

Artistas como Shaila Dúrcal, Álex Ubago, Huecco o Paco Candela participarán el próximo 21 de noviembre en Badajoz en la 'Gala Corazonex Solidarios', una iniciativa que lleva a cabo la asociación Corazonex Solidarios con el objetivo de recaudar fondos destinados a ayudas a familias con dificultades.

El presidente de Corazonex Solidarios, Alberto Covarsí, ha afirmado que durante la gala, que se celebrará en el hotel Río, se sortearán o subastarán además vinilos o camisetas propiedad o firmados por artistas como Lenny Kravitz, Bryan Adams, Raphael, Joaquín Sabina, Chayanne o Antonio Orozco, entre otros muchos.

El evento también busca reconocer a las empresas que contribuyen a los distintos proyectos que lleva a cabo la asociación durante todo el año con un fin social hacia los hogares más vulnerables.

La gala, además de los artistas ya mencionados, reunirá a distintos participantes de eventos o programas televisivos como 'Idol Kids', 'Factor X', 'La Voz', 'La Voz Kids', 'Eurovisión Junior' o 'Festival de la Canción de Extremadura'.

"El objetivo de la gala es disponer de artistas a nivel nacional, pero también autonómico", ha expresado Alberto Covarsí, quien ha destacado la alta participación pues "cada vez es más conocida la labor que realiza Corazonex Solidarios".

Esto, a su vez, posibilita, que muchos artistas donen productos propios para que sean sorteados o subastados durante la gala, no solo cantantes, sino también futbolistas (por ejemplo integrantes de las selecciones Masculina y Femenina de fútbol) o toreros, entre otros famosos.

Más de 550 asistentes

Esta asociación está implicada además en la Escuela de Fútbol de la Fundación Atlético de Madrid en Badajoz, centrada en que chavales de familias con dificultades económicas puedan jugar en un equipo de cantera, proyecto que le permite también ser conocida en el mundo del deporte.

La gala, por la que han pasado ya figuras "muy relevantes", es "el único evento de este tipo en Extremadura donde se realiza un concierto con tantas canciones, pues se interpretarán 22 temas, mientras los asistentes están cenando".

Se espera la asistencia de más de 550 personas, entre ellas representantes de más de 85 empresas colaboradoras, es el principal foco de recaudación de la asociación, ha incidido Covarsí, al proveer de fondos para todo el año o para periodos como el navideño.