Una vida dedicada a la enseñanza y al amor por los suyos: Fallece a los 102 años María del Carmen Cortés de la Torre Velver

La localidad de Olivenza despide con profundo pesar a una de sus vecinas más queridas y respetadas, la religiosa María del Carmen Cortés de la Torre Velver, quien falleció ayer en su tierra natal a los 102 años.

Nacida el 30 de agosto de 1923, María del Carmen deja tras de sí un legado de bondad, sabiduría y dedicación al prójimo.

Conocida por su espíritu generoso, su carácter afable y su inagotable vitalidad, fue durante muchos años profesora en el Colegio Compañía de María de Badajoz, donde formó a numerosas generaciones de estudiantes. Su labor docente, siempre guiada por el amor al conocimiento y a su labor, dejó una huella imborrable entre compañeros, alumnos y familias.

Quienes la conocieron la describen como una mujer cultivada, sabia y llena de vida.

María del Carmen se ha marchado rodeada del amor de su familia, que la acompañó y cuidó hasta el final. Su partida deja un vacío en la localidad, donde era muy conocida. Olivenza pierde hoy a una de esas figuras que dejan huella en el alma de su pueblo.

Condolencias

Las redes sociales se han llenado de mensajes de condolencias para sus familiares.

Así, sus alumnas de la Compañía de María también le han dedicado bonitas palabras a lo largo de las jornadas de ayer y de hoy. "Nuestra querida Madre Cortés en la Compañía de María", escribe María Isabel de la Cruz. María Esperanza Brito asegura que "a primeros de octubre estuve en Olivenza y me la encontré. Estuve hablando un ratito y en cuanto le dije el apellido ya sabía quien era y que tenía una hermana a la que también le dio clase. La cabeza en su sitio con muchos recuerdos del colegio y las alumnas".

"Echaremos de menos tus historias", concluye su paisana María Ruiz Fariña.