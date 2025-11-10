Antonia Márquez Anguita presenta en Badajoz '¿Sabes mamá?', un viaje por medio siglo de cambios

El Hospital Centro Vivo acogerá mañana a las 19.00 horas la presentación del libro ‘¿Sabes, mamá?’, de la autora Antonia Márquez Anguita. Una obra que, a través de la historia de su madre, recorre la profunda transformación social vivida en las últimas cinco décadas en ámbitos fundamentales como la sanidad, la educación y la igualdad.

Con un tono íntimo y reflexivo, Márquez Anguita construye un relato que combina la memoria personal con el retrato colectivo de una época de cambios decisivos. A través de las vivencias, palabras y recuerdos de su madre, la autora propone un viaje emocional y social por medio siglo de historia reciente, en el que se reconocen los avances logrados, especialmente en el ámbito social, y las dificultades superadas por quienes fueron protagonistas silenciosos de ese proceso.

En sus páginas, la narración se detiene en los pequeños gestos y en las grandes conquistas, en las historias cotidianas que ayudan a entender cómo la sociedad ha evolucionado hacia un modelo más justo, solidario y consciente. De este modo, la obra ‘¿Sabes, mamá?’ se convierte no solo en un testimonio familiar, sino también en una reflexión sobre el valor de la memoria y el legado de una generación que apostó por la mejora de la vida colectiva, la defensa de la igualdad y la ampliación de derechos esenciales. Y cuyos frutos se materializan en las nuevas generaciones.

Durante el acto, la autora estará acompañada por María de los Ángeles Martín de Prado, prologuista del libro, e Isabel Gil Rosiña, actual diputada en la Asamblea de Extremadura y exconsejera de Igualdad y Cooperación para el Desarrollo de la Junta de Extremadurcon, quienes compartirá una conversación sobre el proceso de escritura y el significado de esta obra, que une literatura, recuerdo y conciencia social.

La entrada a la presentación es libre hasta completar aforo.