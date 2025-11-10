Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una obra para reflexionar

Antonia Márquez Anguita presenta en Badajoz '¿Sabes mamá?', un viaje por medio siglo de cambios

La autora convierte en literatura las vivencias de su madre

Cartel de presentación de la obra.

Cartel de presentación de la obra. / LCB

Badajoz

El Hospital Centro Vivo acogerá mañana a las 19.00 horas la presentación del libro ‘¿Sabes, mamá?’, de la autora Antonia Márquez Anguita. Una obra que, a través de la historia de su madre, recorre la profunda transformación social vivida en las últimas cinco décadas en ámbitos fundamentales como la sanidad, la educación y la igualdad.

Con un tono íntimo y reflexivo, Márquez Anguita construye un relato que combina la memoria personal con el retrato colectivo de una época de cambios decisivos. A través de las vivencias, palabras y recuerdos de su madre, la autora propone un viaje emocional y social por medio siglo de historia reciente, en el que se reconocen los avances logrados, especialmente en el ámbito social, y las dificultades superadas por quienes fueron protagonistas silenciosos de ese proceso.

En sus páginas, la narración se detiene en los pequeños gestos y en las grandes conquistas, en las historias cotidianas que ayudan a entender cómo la sociedad ha evolucionado hacia un modelo más justo, solidario y consciente. De este modo, la obra ‘¿Sabes, mamá?’ se convierte no solo en un testimonio familiar, sino también en una reflexión sobre el valor de la memoria y el legado de una generación que apostó por la mejora de la vida colectiva, la defensa de la igualdad y la ampliación de derechos esenciales. Y cuyos frutos se materializan en las nuevas generaciones.

Durante el acto, la autora estará acompañada por María de los Ángeles Martín de Prado, prologuista del libro, e Isabel Gil Rosiña, actual diputada en la Asamblea de Extremadura y exconsejera de Igualdad y Cooperación para el Desarrollo de la Junta de Extremadurcon, quienes compartirá una conversación sobre el proceso de escritura y el significado de esta obra, que une literatura, recuerdo y conciencia social.

La entrada a la presentación es libre hasta completar aforo.

