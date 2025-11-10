Una obra para reflexionar
Antonia Márquez Anguita presenta en Badajoz '¿Sabes mamá?', un viaje por medio siglo de cambios
La autora convierte en literatura las vivencias de su madre
El Hospital Centro Vivo acogerá mañana a las 19.00 horas la presentación del libro ‘¿Sabes, mamá?’, de la autora Antonia Márquez Anguita. Una obra que, a través de la historia de su madre, recorre la profunda transformación social vivida en las últimas cinco décadas en ámbitos fundamentales como la sanidad, la educación y la igualdad.
Con un tono íntimo y reflexivo, Márquez Anguita construye un relato que combina la memoria personal con el retrato colectivo de una época de cambios decisivos. A través de las vivencias, palabras y recuerdos de su madre, la autora propone un viaje emocional y social por medio siglo de historia reciente, en el que se reconocen los avances logrados, especialmente en el ámbito social, y las dificultades superadas por quienes fueron protagonistas silenciosos de ese proceso.
En sus páginas, la narración se detiene en los pequeños gestos y en las grandes conquistas, en las historias cotidianas que ayudan a entender cómo la sociedad ha evolucionado hacia un modelo más justo, solidario y consciente. De este modo, la obra ‘¿Sabes, mamá?’ se convierte no solo en un testimonio familiar, sino también en una reflexión sobre el valor de la memoria y el legado de una generación que apostó por la mejora de la vida colectiva, la defensa de la igualdad y la ampliación de derechos esenciales. Y cuyos frutos se materializan en las nuevas generaciones.
Durante el acto, la autora estará acompañada por María de los Ángeles Martín de Prado, prologuista del libro, e Isabel Gil Rosiña, actual diputada en la Asamblea de Extremadura y exconsejera de Igualdad y Cooperación para el Desarrollo de la Junta de Extremadurcon, quienes compartirá una conversación sobre el proceso de escritura y el significado de esta obra, que une literatura, recuerdo y conciencia social.
La entrada a la presentación es libre hasta completar aforo.
- El mejor bocadillo de calamares de la región se cocina en Badajoz
- El primer gran santuario de elefantes de Europa estará a 50 minutos de Badajoz
- La ermita de la Soledad se cierra este lunes y la imagen de la patrona de Badajoz se traslada a San Agustín
- Aparece fallecida una mujer en la piscina de su casa en Badajoz
- El primer mercado de flores atrae a cientos de personas a la plaza Alta de Badajoz
- Juzgan en Badajoz a una acusada de desviar la nómina de una trabajadora a su cuenta
- El auge de la marcha nórdica en Badajoz: 'Me ha cambiado la vida
- Gragera sobre el recurso contra la tasa de basura en Badajoz: 'Hemos hecho la mejor ordenanza posible con una mala ley