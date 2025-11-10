Antonio Masa Gragera: "El premio a mi padre es un reconocimiento a una labor de más de 40 años defendiendo al empresario"

A Antonio Masa Godoy (Badajoz, enero de 1942, agosto de 2025) le sobran méritos para el Premio Especial por su larga trayectoria profesional, como empresario, como docente y como representante de la patronal en Extremadura, sin olvidar su paso por la política. Ha tenido que ser a título póstumo. La Crónica de Badajoz no ha querido pasar por alto la personalidad que representó en vida y lo hace otorgándole el Premio Especial, que deciden los trabajadores de este medio de comunicación y queda fuera de la deliberación del jurado de los Premios Empresario de Badajoz. La gala de entrega de la décimo quinta edición se celebra este jueves, 13 de noviembre, en el Edificio Ibercaja.

Allí estará su familia para recogerlo. Antonio Masa Godoy tuvo dos hijos, Antonio y María. Antonio Masa Gragera habla de su padre. Se expresa orgulloso. La vida de Antonio Masa Godoy dio mucho de sí en distintos ámbitos. Fue profesor titular de Teoría Económica en la Universidad de Extremadura, empresario del sector inmobiliario, también del campo, fundador y presidente de Caja Rural de Extremadura y fundador con Íñigo Oriol y Juan Carlos Rodríguez Ibarra y más empresarios extremeños y del ámbito nacional de la Corporación Empresarial de Extremadura, donde se encargó de la búsqueda de accionistas. Además, fundó y presidió la Confederación Empresarial de Badajoz (Coeba) y la patronal extremeña (Creex).

Hijo del que fuese alcalde de Badajoz, Antonio Masa Campos (1944-1954), Antonio Masa Godoy también probó en política. En las elecciones de 1977 fue elegido diputado nacional por Badajoz. Lo fue durante la legislatura constituyente del Congreso por la Unión de Centro Democrático (UCD). Entró de número dos por la provincia, detrás de Enrique Sánchez de León, que llegó a ser ministro.

En su despacho. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

¿Cómo era Antonio Masa Godoy en la corta distancia? Su hijo lo describe como «una persona muy cercana, muy cariñosa, nos unía muchísimo y siempre estaba dispuesto a reunirnos, era muy familiar, con mi madre, Amalia Gragera, con sus hijos y con sus hermanos, con los que tenía una gran relación». Amalia falleció hace cuatro años. Su hijo recuerda con especial nostalgia cuando se juntaban todos en Navidad. Su hermana estudiaba en Madrid y era una época de reencuentro.

Con el rey emérito. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

Su familia se muestra enormemente agradecida por la concesión de este premio. Es el primer reconocimiento que recibe a título póstumo. Su hijo destaca que Antonio Masa Godoy fue un gran defensor del asociacionismo y no dudó en reivindicar continuamente para la región obras de infraestructuras que no llegó a ver, como el tren de alta velocidad Madrid-Lisboa, que apoyó con ímpetu desde la patronal extremeña y trasladó esta demanda a Madrid, «donde tenía bastantes influencias». No ha sido aún posible.

Como tampoco salió adelante el proyecto de la refinería de Balboa. «Estuvo muy metido apoyando a Alfonso Gallardo, intentando ver posibles soluciones, porque para él era fundamental para el despegue económico de Extremadura, pero por desgracia no surgió». Apunta también que puso «su grano de arena» en que saliese adelante la Plataforma Logística del Suroeste Ibérico en Badajoz, «que todavía está en una fase incipiente». Su hijo es consciente de lo que cuesta arrancar, y se refiere sobre todo al AVE. «Yo creía que él llevaría a verlo, menos mal que tenemos algunos empresarios importantes que están haciendo ahora mismo las cosas bastante bien».

En la Ceoe. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

Este premio es para su familia «un reconocimiento a una labor de casi cuarenta años defendiendo al empresario». Lo hizo con todos los presidentes de la Junta: Juan Carlos Rodríguez Ibarra, Guillermo Fernández Vara y José Antonio Monago. Y también con los sindicatos, «con los que tuvo buena relación». A la hora de sentarse a negociar, según su hijo, «era bastante receptivo para las posiciones tanto del gobierno autonómico como los sindicatos». En su etapa, «el diálogo social fue muy productivo» y se firmaron «bastantes» convenios. «Somos la comunidad autónoma donde más se han firmado», sostiene.

Profesionalmente, su hijo lo define como una persona «bastante lista, iba por delante de lo que algunos acababan de pensar, tenía un recorrido muy amplio, se anticipaba a lo que iba a pasar». Lo admira. «Siempre lo he visto como una figura, por su carácter, era muy empático, jovial, tenía también una planta importante y era capaz de llevarse de la mano a casi todo el mundo, esto es lo que más me ha influido».