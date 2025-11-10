Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Badajoz ahorrará 80.000 euros al año por colocar placas solares en instalaciones municipales

Están en Ifeba, La Granadilla, la piscina climatizada de San Roque y en el pabellón de Las Palmeras

Vídeo | 80.000 euros de ahorro por colocar placas solares en sedes municipales

Ascensión Martínez Romasanta

Badajoz

El Ayuntamiento de Badajoz ahorrará cada año 80.000 euros en electricidad gracias a las instalaciones fotovoltaicas colocadas en cuatro recintos municipales: Ifeba, el centro deportivo de La Granadilla, la piscina climatizada de San Roque y el polideportivo de Las Palmeras.

Estas actuaciones forman parte del programa Eurobec Energy, con 1,2 millones de inversión, de los que Europa pone el 80% y el resto son fondos municipales. A Badajoz le han correspondido 700.000 euros. Este proyecto permite que en tres recintos municipales se garantice el 100% del suministro eléctrico con instalaciones fotovoltaicas y, en el caso de Ifeba, el consumo se rebaja un 35%. La producción es de 968 MW, que permiten un ahorro anual de más de 80.000 euros, según ha explicado este lunes el alcalde, Ignacio Gragera, quien avanzó que van a pedir que las bajas que se han producido en las adjudicaciones se puedan reinvertir (casi 100.000 euros) ampliando la instalación de Ifeba o en otras sedes municipales.

Placas solares en Ifeba.

Además, el proyecto incluye una asesoría técnica en lo que queda de año y a lo largo de 2026, en la Soficina de Eurobec en Caya, dirigida a particulares y empresas que quieran saber los recursos en las distintas administraciones a su disposición para eficiencia y ahorro energético. Gragera ha visitado Ifeba con el presidente de la Cámara Municipal de Campomayor y de Eurobec, Luis Roshinha, junto a Nuno Mocinha, concejal de fondos europeos en la Cámara de Elvas y la concejala de Ifeba, Elena Salgado. Los tres municipios forman la eurociudad Eurobec.

