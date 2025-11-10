Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Amor y protesta estudiantil

El cine taiwanés llega a la Filmoteca de Extremadura en Badajoz

La película ‘Who’ll stop the rain’ se proyectará mañana a las seis de la tarde en la Factoría Joven

Cartel de la película ‘Who’ll stop the rain’.

Cartel de la película ‘Who’ll stop the rain’. / LCB

Badajoz

En 1994, en el período posterior a la ley marcial en Taiwán, los estudiantes se encontraban en medio de una protesta. Frustrada por la cultura de obediencia implícita en la escuela, Chi-wei, una estudiante universitaria, se une a la huelga para luchar por la libertad de expresión. Durante la protesta, la protagonista comienza a sentirse atraída por Ching, cuya pareja, Kuang, es el líder del movimiento estudiantil.

Así, Chi-wei empieza a comprender que la protesta no es solo por la libertad, sino también por un amor innegable.

Esta es la sinopsis de la película de ficción ‘Who’ll stop the rain’, que se proyectará mañana por la tarde a las 18.00 horas en la Factoría Joven.

