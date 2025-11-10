Comienza la campaña anual de suministro de plantas de la Diputación de Badajoz para la mejora de las zonas verdes municipales

El Vivero Provincial de la Diputación de Badajoz, gestionado directamente por el Área de Sostenibilidad Ambiental, Energía y Territorio Verde, ha iniciado su campaña anual de suministro de plantas para la mejora de las zonas verdes municipales, con el fin de apoyar a los municipios de menos de 20.000 habitantes en la creación y mejora de sus espacios verdes.

Todos los municipios de la provincia de Badajoz que lo deseen pueden solicitar aquellas especies vegetales que les interesen para sus zonas verdes urbanas según el catálogo de especies ofrecido por la institución provincial. En dicho catálogo, los municipios podrán encontrar 21 especies de árboles de sombra, 17 especies de arbustos decorativos, 7 de setos y rosales, 12 de coníferas y 3 de palmáceas. Todo ello suma un total de 60 especies vegetales diferentes disponibles a elegir por los municipios, que tendrán de plazo hasta el 14 de noviembre de 2025 para presentar la solicitud.

El Área de Sostenibilidad Ambiental, Energía y Territorio Verde de la Diputación de Badajoz, a través de su Vivero Provincial, presta estos servicios para la mejora de la eficiencia y control de consumos de agua y energía en los parques, jardines y zonas de vegetación de las diferentes instalaciones municipales (deportivas, culturales, etc.) y se establece un programa de formación de responsables y operarios de mantenimiento de este tipo de instalaciones para optimizar su gestión.

El Vivero Provincial está situado en la carretera EX 106, kilómetro 10, en el término municipal de Don Benito y cuenta con un total de 17 hectáreas de cultivo con invernaderos de crianza y cultivo exterior de árboles.

Desde el Área de Sostenibilidad Ambiental, Energía y Territorio Verde se trabaja durante todo el año para poder ofrecer en perfecto estado estos ejemplares a las entidades locales que lo solicitan, así como asesoramiento técnico. Se trata de un proceso prolongado que va desde que se planta la semilla o el esqueje hasta que se recoge la planta para acabar formando parte de diferentes espacios en las localidades pacenses.

Otros campos en los que desde el Vivero Provincial se trabaja son proyectos de I+D+i en sostenibilidad de zonas verdes, tanto de sistemas de riego como de adaptación de especies al entorno y climatología de las poblaciones de la provincia de Badajoz.