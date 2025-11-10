La Diputación de Badajoz edita el primer número de 'Literatura y Memoria' dedicado a ‘La voz dormida’

La obra ‘La voz dormida’, de la escritora extremeña Dulce Chacón, es la protagonista del primer cuaderno pedagógico ‘Literatura y Memoria’ que ha editado el Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación de Badajoz.

El primero de los cuadernos pedagógicos hace un repaso por la producción literaria de la autora, para posteriormente, realizar un análisis pormenorizado de la obra, con la trama, la justificación del título y la portada, el argumento, el contexto histórico, su estructura, los temas y la técnica narrativa, el espacio y tiempo, analizando los personajes y el estilo, y finalizar con un apartado dedicado a la memoria, además de proponer actividades para trabajar la lectura o la película y la correspondiente bibliografía utilizada para la redacción del cuaderno.

Se trata de una colección de unidades didácticas relativas, en este caso, a las obras literarias que los alumnos de segundo de bachillerato de los institutos extremeños tienen que leer a lo largo del curso.

Tras ‘La voz dormida’ vendrán otros cuadernos dedicados a ‘La casa de Bernarda Alba’, de Federico García Lorca y ‘Nada’, de Carmen Laforet, y un cuarto sobre las Sinsombrero, escritoras y pensadoras españolas de la Generación del 27 que en su gran mayoría terminaron exiliadas y silenciadas.

La autora de la unidad didáctica es Inmaculada Hernández Durán, licenciada en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada y en Filología Hispánica por la UEX. Realizó los Cursos de Doctorado y obtuvo el Diploma de Estudios Avanzados (DEA) en Filología Hispánica. Fue becada por el CSIC, en cuyo proyecto de investigación "Diccionario español e internacional de términos literarios" desarrolló la Suficiencia Investigadora. Desde 2003 es profesora de Lengua Castellana y Literatura, en la actualidad en el IES Meléndez Valdés de Villafranca de los Barros.

El cuaderno pedagógico sobre ‘La voz dormida’ puede descargarse desde este enlace: https://www.dip-badajoz.es/contenidos/cultura/literaturaymemoria.pdf