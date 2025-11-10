La entrada a Badajoz de la carretera de Sevilla, cortada para su mejora hasta mediados de 2026

El Ministerio de Transporte corta al tráfico el acceso a Badajoz por la N-432, conocida popularmente como carretera de Sevilla. Lo hace con el fin de mejorar y reordenar el acceso sur a la capital pacense.

El ministerio acomete desde este lunes, 10 de noviembre, las obras para acondicionar esta carretera nacional. Según informa la delegación del Gobierno en Extremadura, estos trabajos han comenzado a las 13.00 horas y se extenderán durante los próximos meses.

Las obras

En concreto, serán dos los kilómetros en los que van a actuar, entre el 2,6 y el 4,6, y el tráfico será desviado a través de la nueva calzada izquierda. Esta es el nuevo firme que se ha creado meses atrás para conseguir el desdoblamiento de esta vía. Esta calzada discurre de manera paralela a la actual nacional.

En las próximas semanas, los trabajos que se van a desarrollar en este espacio es la demolición de la calzada actual, por lo que se espera un gran movimiento de maquinaria pesada para destruir y eliminar los residuos generados. Además, se ejecutarán las nuevas obras con drenaje transversal, canalizaciones y la construcción de la futura vía de servicio, un carril bici y el acerado. Precisamente, para garantizar la seguridad de los trabajadores y demás usuarios, se cortará la carretera entre los kilómetros anteriormente indicados.

Se prevé que este corte de tráfico se mantenga hasta la finalización de la obra, previsiblemente a mediados de 2026.

24,8 millones de inversión

No serán las únicas obras que se contemplan dentro de la inversión que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está realizando en el acceso sur a Badajoz por esta carretera. Esta actuación cuenta con un presupuesto de 24,8 millones de euros financiados con fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Las obras constan de dos partes diferenciadas. Por un lado, según informan desde Transportes, se duplicará la calzada entre los kilómetros 1 y 4,6; se construirán cuatro rotondas y vías de servicios; y se reordenarán los accesos a esta carretera.

Además, entre los puntos kilométricos 4,6 y 10,5 se ordenarán los accesos a la carretera incorporando nuevas vías de servicio que conectarán en tres nuevas glorietas que se ubicarán en dicho tramo. El corte de los primeros kilómetros de vía estará vigente hasta mediados del 2026.