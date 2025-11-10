El Gévora vuelve a resolver en el tramo final y suma otro punto de mérito en Santa Amalia

El Gévora sigue navegando en dinámica positiva. El bloque de Martín Fernández volvió a puntuar lejos de casa y prolonga su buena racha con un empate trabajado en el feudo del Santa Amalia, una de las plazas más incómodas de la categoría.

El partido nació físico, de duelos constantes en la zona ancha y muchas segundas jugadas. Tras media hora de lectura táctica y poca profundidad, el camino al descanso se dibujó sin grandes ocasiones y con ambos equipos protegiéndose en bloque medio y con orden.

Tras el intermedio, el Santa Amalia salió con más determinación y se adelantó con un tanto en propia portería de Álvaro Perera. Fue en ese momento en el que apareció, una vez más, la figura de Martín Fernández, que con los cambios reactivó a los suyos.

El equipo dio un paso al frente y Liberal, entrado desde el banquillo, volvió a ser diferencial. El extremo atacó por dentro, condujo hacia zona de remate y definió al palo corto para hacer el 1-1. Un patrón que ya empieza a ser habitual.

El gol empujó emocionalmente al Gévora y el tramo final fue de los pedáneos, que incluso rozaron la victoria con un balón a la madera del propio Liberal. El cierre, sin embargo, fue con reparto de puntos.

El Gévora cierra la jornada como undécimo clasificado con 13 puntos. El próximo domingo, los pedáneos regresan al Municipal para recibir al Don Benito.