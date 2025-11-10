Gragera sobre la Escuela de Artes y Oficios: "La diputación también es responsable del retraso, porque está en el consorcio"

Perdón a los alumnos, apoyo a los trabajadores del Consorcio y municipales y reproches a la Diputación de Badajoz, donde gobierna el PSOE. Estas han sido los tres mensajes que ha transmitido este lunes el alcalde de Badajoz, el popular Ignacio Gragera, en relación a que no hayan empezado las clases en la Escuela de Artes y Oficios Adelardo Covarsí, una situación que ha llevado al grupo municipal socialista a volver a pedir el cese del concejal de Cultura, José Antonio Casablanca. Además, para esta tarde está anunciada una nueva concentración de alumnos delante del palacio municipal, en la plaza de España.

A preguntas de este diario sobre la situación de este centro de formación, el alcalde ha asegurado que están todas las licitaciones pendientes en marcha en la plataforma de contratación del sector público y cuando se adjudiquen y firmen todos los contratos, arrancará el curso. No ha puesto fecha, pero a juzgar por los plazos de los procesos de adjudicación, no podrá ser este mes de noviembre.

Una vez más, ha pedido disculpas por el retraso a los alumnos, "que entiendan la dificultad y que nosotros nos desvivimos para que el inicio del curso sea lo antes posible". Y además ha aprovechado para "visibilizar una cuestión" que ha reconocido que le "molesta", y le parece "tremendamente injusta": que una parte del consorcio, a través de un grupo político, esté "cargando" contra algo "que es de todos", pues "esto al final parece que es del ayuntamiento pero es del consorcio".

La gestión de la escuela está en manos del consorcio que integran el ayuntamiento y la Diputación de Badajoz, "a partes iguales", ha recalcado. Es el consorcio el que pone en marcha los procesos de licitación, desde que la escuela se ha trasladado a su nueva sede en el antiguo edificio del Colegio San Pedro de Alcántara, rehabilitado. El curso pasado tuvo que suspenderse porque no terminó el traslado a tiempo. El actual, lleva más de un mes de retraso.

El alcalde ha explicado que "el personal adscrito al consorcio y, por tanto, quiénes tienen el deber y la obligación de llevar a cabo estos contratos y las dificultades inherentes, es el consorcio", que "conforman el ayuntamiento y la diputación", ha resaltado y ha puesto de manifiesto que siendo así, los éxitos y los fracasos "deben ser compartidos".

"Aquí nos equivocamos todos"

Gragera ha mostrado su agradecimiento a todo el personal del consorcio "por el trabajo ingente que ha realizado para adaptarse a una nueva realidad y a una nueva situación que no habían vivido antes, que no eran ellos los que se tenían que hacer cargo de estas licitaciones y lo han hecho" y también a los técnicos municipales que les ha prestado ayuda y han colaborado con ellos. "Me gustaría que hubiese habido una contraparte del consorcio y no la ha habido", ha lamentado, en referencia a la diputación.

Por tanto, lo que pide al PSOE es que sea "respetuoso" con una institución, de la que su partido conforma el 50% a través de la diputación. "Aquí colaboramos todos, nos equivocamos todos y tenemos que arrimar el hombro todos", ha insistido.

Según el alcalde, la gestión hasta el traslado era del ayuntamiento, pero desde que se cambió a la nueva sede, compete al consorcio. "Quien gestiona la contratación es el consorcio", como la directora lo es del consorcio, su sueldo lo pagan la diputación y el ayuntamiento y "las dificultades que tengan son responsabilidad de la diputación y del ayuntamiento". "Otra cosa es que el ayuntamiento se haya implicado más en esto y, por tanto, se le pueda exigir más, a mí me parece injusto, pero el consorcio es de dos y las soluciones deben afrontarse entre los dos, en lugar de utilizar de una manera partidista una situación excepcional que ha provocado mucho retraso y mucho enfado entre los alumnos".

"Esta reflexión que hago yo -ha rematado- estaría bien que la hicieran los demás, parece ser que es más fácil pedir responsabilidades y desligarnos de la gestión diaria del consorcio".