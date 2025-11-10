Lugar de encuentro para músicos y aficionados
“Hay vida más allá del reguetón”: La Santa llena de cultura las noches de Badajoz
Su local se ha convertido en uno de los espacios más activos de la ciudad, con conciertos todas las semanas y una programación que rompe la monotonía del ocio nocturno
El local de Carlos Alberto Márquez se ha convertido en uno de los espacios más activos de la ciudad, con conciertos, micros abiertos y una programación que rompe la monotonía del ocio nocturno.
El bar 'La Santa', abierto en diciembre de 2024 en la calle Zurbarán de Badajoz, se ha consolidado en menos de un año como uno de los epicentros culturales del fin de semana en la ciudad. Su propietario lo resume con claridad: “Hay vida más allá del reguetón”.
Desde el primer día, el local apostó por una programación estable, con conciertos y sesiones de DJ los jueves, viernes y sábados y un formato de micro abierto que se ha convertido en punto de encuentro para músicos, poetas y aficionados. “El micro abierto se hace cada vez más; la gente se apunta por Instagram o Facebook y puede cantar, recitar o tocar en directo. Es un espacio libre, muy participativo”, explica.
Un concepto distinto de ocio
La idea surgió, dice, de observar cómo el ocio nocturno “se ha quedado en el viernes y sábado y casi siempre con la misma oferta: DJ con reguetón durante 16 horas”. Por eso quiso ofrecer algo diferente. “A mí me gustan los DJ, pero también me gusta que haya conciertos, artistas de fuera, propuestas culturales. Que la sala tenga vida y no sea monótona”, apunta.
En 'La Santa' se han subido al escenario artistas como Pablo Carbonell, Javier Ojeda de Danza Invisible, Juanito Makandé, La Frontera, Juan Medina o Mario Díaz, además de reconocidos DJ como Carlos Jean, George Whaley, Les Castizos o Wally López. A finales de este mes pasarán por allí la cantante pacense Macarena Robles o Happy Bananas y en diciembre, grupos como Rewinders, Calét, Licor 43 o Burning, confirmando una programación que no da tregua.
El alma de La Santa
Márquez define su local como “un sitio distinto en cuanto al ocio”, donde conviven los conciertos y la música de DJ con un ambiente más selecto. “Aquí suena de todo: música comercial, pero también ochenta, noventa, indie, versiones… No cerramos en un solo estilo, porque eso quema el producto”.
Y aunque asegura que lo más importante no es llenar, reconoce que la satisfacción llega cuando ve disfrutar al público: “Lo que más me gusta no es ver el local lleno, sino ver que la gente se lo está pasando bien. Si está al cincuenta por ciento, pero todos se divierten, eso me hace más feliz”.
El ritmo de trabajo es intenso, con dificultades logísticas para cerrar fechas o vender entradas, pero este joven de Badajoz mantiene el entusiasmo. “Traer artistas nacionales no es fácil. Hay que cuadrar fechas, transporte, entradas… y aquí todavía cuesta que la gente compre online”, admite.
Además de La Santa, Márquez gestiona 'Puerto 13' y 'La Despechá', dos locales que completan su apuesta por la música y la restauración. “En Puerto 13 hacemos fiestas electrónicas, monólogos o eventos privados. El público es algo distinto, pero en ambos sitios suena de todo y se respira el mismo espíritu”, afirma.
“Espero que dure 20 años”
Tras casi un año de actividad, Márquez asegura sentirse satisfecho. “Me siento muy contento. Cuando ves que las cosas funcionan y la gente te lo agradece, eso compensa los dolores de cabeza”.
Con dos hijos pequeños y varios locales a su cargo, reconoce que el sector exige dedicación, pero no pierde el optimismo: “Ojalá La Santa sea como el Mercantil, que dure 15 o 20 años y ya... me jubilo”, dice entre risas.
