¡Luces, Magia, Acción! Un pacense se inspira en Disney para crear su propio show de magia

Desde que el mago Sergio Barquilla se convirtió en padre su carrera cambió. En sus actuaciones siempre han sido bienvenidos los más pequeños de la casa, pero es que ahora son el centro de su trabajo. Hace aproximadamente un año creó un proyecto para que las familias extremeñas pudieran hacer juntas magia en casa en el que ya están involucradas mil quinientas. Ahora presenta su último show, ¡Luces, Magia, Acción!, en el que las historias de Disney, Pixar y Universal toman el protagonismo para crear una experiencia sea inolvidable.

"Hace ya muchos años me di cuenta de que tenía muchos números relacionados con las películas de animación porque a mí siempre me han gustado mucho. Decidí juntarlos todos y hacer un espectáculo, 'Trazos mágicos'. Era un 'Frankenstein', números sueltos juntos, y a mí me rondaba la cabeza crear uno específico de películas de animación para las familias". Eso fue hace más de un año. Así nació lo que ahora está a punto de poder verse en Badajoz.

No es un espectáculo al uso. "Las familias se involucran juntas. El padre no lleva al peque a que se lo pase bien y él se aburra: juntos disfrutarán la experiencia. Hay momentos en los que salen al escenario padres e hijos juntos, por ejemplo. El objetivo es que las familias salgan fortalecidas, más conectadas y que disfruten juntas".

Una preparación a la altura del Mago Pop

Encanto, Ratatouille, Canta 1 y Canta 2, Lilo y Stitch, Enredados, Brave... todas ellas aparecerán en este espectáculo mágico. "Tienen valores que quiero compartir a nivel de familia y de educación", explica el artista.

Sergio Barquilla ha estado trabajando en la creación de este show aproximadamente dos años. "Siempre digo que hay un gag que llevo pensándolo 'año y pico' y que, a lo mejor cuando lo suelte, no funciona", afirma entre risas. "Llevo mucho tiempo con números en la cabeza".

Para la preparación ha contado con Víctor Cerro y Patri Zenner, asesores mágicos de primer nivel que han trabajado mano a mano con el Mago Pop en sus espectáculos. "Yo toco muchas ramas de las artes escénicas -teatro, circo, magia- pero si hablamos de esta última, es el mayor espectáculo que he hecho. A nivel teatral, de idea, de montaje, de producción... hemos llegado a un nivel mágico muy top con Víctor y Patri. Hemos creado números de magia que no hace absolutamente nadie, solo yo, y que están hechos específicamente para este espectáculo".

También ha contado con la artista Elena Rocha para la dirección escénica y con el músico Carlitos Pérez, habitual de Robe Iniesta. "Es un equipo muy 'pro', de la élite".

Cartel de ¡Luces, Magia, Acción! / CEDIDA

En Badajoz, en diciembre

El espectáculo se podrá ver en Badajoz en plenas Navidades. El 28 de diciembre Sergio Barquilla pondrá en escena ¡Luces, Magia, Acción! en el teatro López de Ayala. "Estoy muy contento porque es la primera vez que puedo llevar una producción mía a este recinto, estoy deseando".

Las entradas tienen un precio de 15 euros y se pueden comprar ya. "Animo al pacense a que venga a ver a un paisano porque va a ser el inicio de algo muy grande. Ya estamos planeando la gira nacional porque esto no puede quedarse solo en Extremadura. Es algo inolvidable, van a vivir una experiencia de magia única y diferente".