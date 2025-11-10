El PSOE de Badajoz exige la dimisión del concejal de Cultura ante el “fracaso” de la apertura de Artes y Oficios

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Badajoz, Silvia González, ha denunciado este lunes el “desprecio absoluto” del equipo de gobierno hacia la comunidad educativa de la Escuela de Artes y Oficios Adelardo Covarsí, tras más de un año de retrasos y promesas incumplidas sobre su apertura. González ha recordado que el alcalde, Ignacio Gragera, aseguró el 31 de julio del pasado año que el edificio estaba “terminado” y que el alumnado estrenaría instalaciones en otoño de 2023. “Lo dijo con una solemnidad tremenda, como acostumbra. Habla mucho y cumple poco. Aquí estamos quince meses después y la Escuela de Artes y Oficios sigue cerrada”, ha lamentado.

La socialista ha calificado la gestión del proyecto como “un estrellado más” dentro del mandato de Gragera y ha subrayado que el alumnado continúa a la espera, el profesorado “aguanta estoicamente” y el personal aún no tiene una fecha real de apertura.

González ha explicado que este año se volvió a prometer que la apertura tendría lugar en octubre, pero el plazo volvió a incumplirse. “Después nos dijeron que a principios de noviembre. Hoy es 10 de noviembre y seguimos igual. Con suerte, la siguiente fecha será en enero”, ha ironizado. Recuerda además que el cierre del centro provocó que los estudiantes perdieran por completo el curso anterior y que tampoco pudieran matricularse en otras enseñanzas similares, lo que considera “un auténtico desastre”.

“Cerrar un centro de enseñanza mata un poco más la cultura de Badajoz" Silvia González — Portavoz del Psoe de Badajoz

Desde el punto de vista personal, González ha señalado que la situación “duele profundamente” tanto como portavoz socialista como en su faceta de docente. “Cerrar un centro de enseñanza mata un poco más la cultura y en el Casco Antiguo supone también matar su vida”, ha afirmado, sosteniendo que el cierre prolongado constituye “un nuevo espaldarazo” para la ciudad.

Nueva manifestación

La portavoz ha denunciado la falta de respuestas por parte del equipo de gobierno y ha criticado el “oscurantismo total” en torno a los motivos reales del retraso. Ha recordado que la pasada semana alumnos y alumnas protestaron impartiendo clase frente al ayuntamiento y que esta tarde a las cinco repetirán la concentración. “Nadie del equipo de gobierno salió a atenderles, ni siquiera tuvieron un gesto de salir a hablar con ellos. Esto ya ha superado todos los límites”.

Nuevo edificio de la Escuela de Artes y Oficios Adelardo Covarsí en Badajoz. / Rebeca Porras

González ha insistido en que el problema “ya no es técnico, sino político” y ha señalado directamente al concejal de Cultura, José Antonio Casablanca, cuya dimisión exige públicamente el PSOE. “Pedimos la dimisión del concejal responsable. Y si no se produce, llevaremos su reprobación al próximo pleno. Badajoz no puede soportar más esta situación”, ha dicho. La socialista acusa al Partido Popular de “confundir a la opinión pública” durante más de un año y advierte de que su grupo dará “un ultimátum”: solución inmediata o dimisión.

Fuentes municipales justifican el cierre por la "falta de suministros" y por los "plazos administrativos de las licitaciones que están en marcha", argumentos que el PSOE considera insuficientes tras quince meses de espera. “¿Qué buscan aquí? ¿Privatizar la escuela para que funcione?”, se ha preguntado González. “No vamos a aceptar más excusas. Queremos conocer los auténticos motivos y que se asuman responsabilidades”.

La nueva Escuela de Artes y Oficios Adelardo Covarsí en Badajoz, aún cerrada. / Rebeca Porras

Con el segundo curso académico ya "perdido", la portavoz socialista ha asegurado que “la paciencia infinita del alumnado se ha agotado” y que su grupo continuará reclamando una solución definitiva para la Escuela de Artes y Oficios, un espacio que consideran imprescindible para la cultura y la educación en la ciudad.