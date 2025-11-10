Robo mayúsculo en una nave municipal de Badajoz: los ladrones fuerzan los accesos y se llevan herramientas y un furgón

Hasta el domingo por la mañana no se percataron de lo que había ocurrido. Ya habían transcurrido unas cuantas horas desde la comisión del robo con fuerza.

Un trabajador municipal que fue a llevar a su hija a los ensayos de su comparsa en el polígono industrial de El Nevero, en Badajoz, se percató de que las puertas de las instalaciones del servicio municipal de Vías y Obras estaban abiertas. Los domingos este servicio no funciona. Esta nave solo tiene actividad de lunes a viernes, entre las 8.00 de la mañana y las 15.00 horas. Este hombre pensó en un primer momento que habría algún compañero en el interior. Pero al acercarse comprobó que había destrozos y avisó al jefe de servicio.

Según ha podido saber este diario, el sábado por la noche, sobre las 22.00 horas, alguien ha entrado en las nuevas instalaciones del servicio municipal de Vías y Obras, situadas en El Nevero. Es una nave de nueva construcción que el ayuntamiento levantó sobre la parcela en la que estaba el antiguo matadero municipal, que fue derribado tras años en ruinas.

Herramientas eléctricas y maquinaria

La información que ha trascendido es que los ladrones se han llevado todo tipo de herramientas eléctricas así como maquinaria, además de un furgón del servicio. Para cometer su fechoría, han provocado numerosos destrozos en las instalaciones.

El vehículo se ha recuperado la mañana de hoy lunes en la zona del camino de San Vicente, en el extrarradio de Badajoz. Estaba abandonado, con las llaves puestas.

Este mismo lunes, agentes de la Policía Científica se han acercado a la nave, en la que han estado toda la mañana buscando pruebas que conduzcan a la localización de los autores y pongan claridad en lo sucedido.

Hay cámaras de vigilancia

Los delincuentes accedieron al recinto forzando la puerta corredera del cerramiento exterior de las instalaciones. Ya en el interior, también forzaron la puerta principal de la nave.

En el exterior de las instalaciones, un cartel avisa de que existen cámaras de vigilancia, aunque no hay sistema de alarma.

Posiblemente, las imágenes que hayan podido recoger las cámaras facilitarán la identificación de los autores del robo, del que el ayuntamiento no ofrece ninguna información porque está en manos de la Policía Científica. A estas horas, todavía no ha puesto la denuncia, aunque la Policía Nacional tuvo conocimiento de lo ocurrido por la aparición del furgón robado.

La nave, con el acceso principal. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

