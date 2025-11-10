El sector de la mensajería en Badajoz se prepara para el Black Friday: "En esta fecha duplicamos los paquetes diarios"

El 28 de noviembre se celebra el Black Friday, un fin de semana que vendrá cargado de trabajo para todas las empresas dedicadas al envío de paquetería en Badajoz. "Es similar el trabajo que se hace en la empresa ahora que el que hacemos en Navidad", comenta Sergio Físico, gerente de Envix. Cuando cualquier día tramitan entre 800 y 900 envíos, "en esta época se duplican", afirma.

Esto se debe a que las compras por internet cada vez son más frecuentes y los usuarios encuentran ofertas que en otras épocas del año no existen. "Los productos más frecuentes que se suelen pedir son ropa, móviles o juegos", explica Isi Píriz, auxiliar administrativo de Nacex.

Y aunque en estas empresas hay varias fechas marcadas en rojo en el calendario, el Black Friday supone una parte muy importante del volumen de trabajo anual. "Para nosotros esta campaña representa el 20%", expresa Cecilio Román, gerente de Tipsa Badajoz.

Las posibles incidencias

Uno de los problemas que acarrea la gran carga de trabajo que tienen estas empresas pacenses en el Black Friday son los posibles retrasos en la entrega o algunas otras incidencias. Cada entidad intenta que estos contratiempos no sucedan, aunque reconocen que es complicado evitarlas por completo. "Los retrasos se gestionan sobre la marcha, pero hay que tener en cuenta que tenemos el doble de trabajo que habitualmente", asevera Román. Uno de los problemas que se encuentran es que no saben el volumen de trabajo que van a recibir al día siguiente: "Vamos entregando lo que va quedando del día anterior", manifiesta.

Por su parte, en Envix aseguran que su manera de trabajar no tiene grandes inconvenientes, aunque admiten que sí hay momentos de más sobrecarga: "Si tenemos algún día de saturación". Para evitar males mayores, explican muy bien a los negocios la situación que viven: "Les hacemos saber que estamos en una época complicada y que son ellos quienes deben transmitir la información al cliente". Sergio Físico señala que es una época en la que hay que tener "un poquito más de paciencia, ya que hay mucho estrés y mucha gente presionando".

Más carga de trabajo, pero ¿el mismo personal?

Cada empresa afronta de una manera diferente el Black Friday en función de sus posibilidades y los recursos que disponen, entre otros aspectos. Algunas de ellas optan por aumentar las plantillas con contratos temporales. "Otros años se notaba una barbaridad, hasta el punto de duplicar y triplicar la plantilla en estas fechas", dice Físico. Algo que este año no será necesario, pese a que sigue siendo una época fuerte del año, su volumen de envíos ha bajado porque han dejado de trabajar con algunas grandes plataformas de venta online internacionales.

Por contra, en Tipsa Badajoz no ocurre lo mismo: "Aumentamos la plantilla en un 30% con contratos temporales", dilucida Cecilio Román. La otra cara de la moneda es la de querer aumentar el personal y no poder hacerlo. Tienen que abarcar la carga de trabajo con los recursos disponibles. "No reforzamos ni aumentamos la plantilla para el Black Friday, más quisiera yo hacerlo", reseñan desde la empresa Nacex.

Lo más recomendable sería poder trabajar con antelación, eso es lo que afirman los empresarios del sector, pero dicen que es imposible cumplirlo. No saben con exactitud el número de envíos que pueden llegarles cada uno de los próximos días. "Trabajamos sobre todo con negocio local de Badajoz, nos dedicamos a las entregas urgentes. Recogemos y entregamos en el mismo día, por lo que es complicado adelantarse temporalmente", esclarecen desde Envix.

Un Black Friday que ya se asoma en el horizonte y que se prevé de infarto para los trabajadores de este sector.