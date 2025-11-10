Silvia González: "El dinero del basurazo ya está en los presupuestos de 2026, el alcalde no escuchará a la ciudadanía"

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Badajoz, Silvia González, ha denunciado este lunes que el alcalde pacense, Ignacio Gragera, ya cuenta en los presupuestos municipales para 2026 con los ingresos derivados de la tasa de basura -el conocido “basurazo”- y del incremento del agua, pese al rechazo ciudadano y a las protestas registradas en las últimas semanas. “Ese dinero ya está incluido en los presupuestos del próximo año. No va a escuchar a la ciudadanía”, ha asegurado.

González ha respondido así a las acusaciones veladas del alcalde hacia el presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales de Badajoz y poblados siglo XXI, Anselmo Solana y el grupo municipal, a quienes señaló como impulsores de la campaña contra la tasa. “¿Qué nos va a contar este alcalde, que lo que nos ha dado son lecciones de transfuguismo y de cómo moverse de un lado a otro?”, replica la portavoz, resaltando que el PSOE “siempre está donde tiene que estar, apoyando la participación ciudadana”.

La socialista remarca que el problema no es la imposición de la tasa -determinada por normativa europea- sino el modo en que se ha aplicado en Badajoz. “La tasa viene impuesta, pero el modo de aplicarla no. Eso es competencia del alcalde y de su equipo” y señala que existen fórmulas más justas para adaptarla y que el PSOE lo dejó “muy claro” en pleno: “Hay otra manera de hacerlo y él no ha querido escuchar”.

"Malestar generalizado"

González critica los criterios elegidos para determinar los importes, basados en los metros cuadrados de la vivienda y no en el número de habitantes por domicilio, lo que ha generado un “malestar generalizado”. Afirma que hubiera sido “magnífico” haber constituido una mesa conjunta para buscar alternativas más equilibradas y evitar el enfado ciudadano. “El alcalde escucha poco, escucha muy poco”, destaca, insistiendo en que el ayuntamiento ya tiene hechas sus previsiones económicas con el dinero de la tasa. En su opinión, el gobierno local “maraña y busca excusas” para confundir a la ciudadanía en lugar de dialogar.

González ha cerrado su intervención reclamando que se atienda el descontento social y se modifique la aplicación de la tasa. “Hay que aprender a escuchar a la ciudadanía”.