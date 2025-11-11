130 vivencias para reivindicar a la mujer gitana

«Este libro da visibilidad a la mujer gitana. Pero no solo a la que es cantante o artista, que son las que toda la gente conoce, también a las que han llegado a ser abogadas, las que han estudiado en la universidad, o las que llevan toda la vida en su casa tirando del carro y criando a sus hijos. Ellas también tiene muchísimo valor y es nuestro deber alzar la voz por ellas». Así definió ayer Manuela Salazar, presidenta de la asociación ‘Romis Calis’, el libro ‘Gitanas. Talento, creatividad y diversidad romaní en España’, en el acto de presentación de la obra en la biblioteca pública del Estado 'Bartolomé J. Gallardo' de Badajoz.

Esta obra, editada por la federación ‘Kamira’, recoge la biografía de 130 mujeres gitanas con el objetivo de romper los estereotipos sobre ellas. El libro habla de la trayectoria profesional de estas mujeres y en alguno casos, también sobre el aspecto familiar y su vida personal.

Esta recopilación busca «romper la creencia de que la mujer gitana siempre está en la casa». Por ello, y para mostrar que «la mujer gitana siempre ha salido fuera de la casa para trabajar y aportar», la fundación ‘Kamira’ ha incluido en la obra distintos perfiles. «En el libro tenemos a maestras, tenemos abogadas, tenemos enólogas, a cantantes, autoras... Tenemos de todo. Para que vean que estas mujeres sí salen y sí trabajan», señaló María José Santiago, una de las autoras de la obra.

La idea de este proyecto fue de la presidenta de la federación. No obstante, el libro ha sido elaborado por varios miembros de ‘Kamira’. «No existe un autor porque ha sido un trabajo en equipo. Hemos contado con muchísima ayuda, porque, como he explicado, son 130 mujeres las que hemos contactado, pedirles información, elaborarla, etc. Llevamos bastante tiempo trabajando en este proyecto», explicó Santiago.

Nuevas generaciones

La creación y publicación de esta obra tiene un segundo objetivo: servir de ejemplo a las nuevas generaciones. «En Kamira también trabajamos mucho con niñas gitanas, con el tema de que tengan sueños y que tengan aspiraciones. Entonces, este libro puede ser un impulso para aquellas niñas que tienen dudas o malos pensamientos sobre su futuro, para que crean y persigan sus sueños», señaló María José Santiago.

El acto de presentación también contó con la presencia de el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Badajoz, José Antonio Casablanca, y el diputado de Cultura Ricardo Cabezas, quienes alabaron la labor de la asociación ‘Kamira’, y señalaron como «un gran acierto necesario» la creación de este libro.