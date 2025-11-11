Más de 75 artistas en escena transportan a 'Nabucco' y a Giuseppe Verdi al López de Ayala de Badajoz

La lucha del pueblo hebreo por su libertad frente a la opresión del rey Nabucodonosor de Babilonia se trasladará a las tablas del escenario del López de Ayala de Badajoz. El próximo 28 de noviembre, la ópera 'Nabucco', del ilustre compositor Giuseppe Verdi, aterrizará en el teatro de la mano de la compañía Leonor Gago Artist Management y en colaboración con la Ópera Nacional de Moldavia.

Con más de 75 artistas en escena, entre solistas, orquesta y coro, la obra cuenta con "una escenografía espectacular y un vestuario impresionante" de Angela Prisecaru que transportarán al espectador a la antigua Mesopotamia. Con una poderosa historia de opresión, fe y redención, Nabucco deslumbra por su fuerza dramática y se convierte en un símbolo universal de esperanza y libertad. Entre otros "momentos de lirismo y grandiosidad coral", la ópera contará con el emblemático coro e himno de resistencia 'Va, pensionero'.

En ella participan el director titular de la Ópera Nacional de Moldavia, Nicolae Dohotaru, el director del Coro, Oleg Constantinov; el director de escena, Rodica Picereanu y los solistas Jorge Tello, barítono (Nabucco); Magdalena Feiner, soprano (Abigail); Mali Corbacho, mezzo (Fenena); Maecio Gomes, tenor (Ismaele); Augusto García, bajo (Zaccaria); Andrei Caraman, bajo (Sumo Sacerdote); Víctor Jiménez, tenor (Abdalo), y Rodica Picireanu, soprano (Anna).

Traducción y subtítulos

La representación, que se llevará a cabo en su idioma original (italiano), se acompañará con una pantalla donde aparecerá el texto subtitulado en castellano. No obstante, Augusto García, durante el acto de presentación de la ópera celebrado esta mañana, ha señalado que "aunque no hubiese subtítulos, gracias a la música, gesticulación y el dinamismo de esta obra, todo el público va a entender que es lo que pasa en escena".

Por su parte, Paloma Morcillo, directora del López de Ayala, ha subrayado que esta obra será la inicial de la temporada de Navidad del teatro y "no podíamos hacerlo sin una ópera de este calibre". "Se trata de una obra grandiosa con la que hay que dejarse llevar, sentir y disfrutar", ha señalado.

Además, ambos han invitado a todos los públicos a disfrutar de esta representación, "tanto a los entendidos como a los que no". "Para los que ya conocen, siempre es interesante ver una nueva propuesta, fresca, con solistas nuevos. Y para los que no, yo creo que puede ser una ocasión muy bella de ver una ópera tan magnífica que no siempre se hace y conocer todo el repertorio lírico", ha afirmado el cantante.

Esta obra tiene una duración de 2 horas con un descanso de 15 minutos adicionales. Las entradas de anfiteatro cuestan 24€ y las de patio de butacas 31€.