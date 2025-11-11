El Ateneo de Badajoz reflexiona sobre el poemario ‘En la Dunas Blanca’

El Ateneo de Badajoz organiza una nueva jornada de su sección ‘Unidos por la palabra’. En esta ocasión, será para reflexionar sobre el poemario del escritor Santiago Méndez Ruiz, ‘En la Duna Blanca’.

La cita literaria será presentada por el profesor de literatura Felipe Rodríguez Pérez y coordinada por Charo Llanos Pineda.

‘En la Duna Blanca’ es un poemario que explora las profundidades del amor, la pérdida y la memoria, fusionando la tradición elegíaca española con una sensibilidad contemporánea y un lenguaje exquisitamente trabajado.

El Ateneo organizará la cita mañana a las 19.30 horas en su sede en la calle Agustina de Aragón, 10. La entrada es libre.