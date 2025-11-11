La autovía A-81 da un paso más: luz verde a la declaración ambiental del tramo Badajoz-Zafra

La futura autovía A-81, que conectará Badajoz con Granada, da un nuevo paso adelante. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes la declaración de impacto ambiental favorable del tramo Badajoz-Espiel (Córdoba), un trámite clave que permitirá continuar con el desarrollo técnico del proyecto.

La resolución, aprobada por la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica, concluye que el trazado es ambientalmente viable y establece medidas para minimizar los efectos sobre el entorno. Con esta aprobación, el Ministerio de Transportes podrá avanzar ahora hacia la redacción del proyecto de construcción definitivo y, más adelante, licitar las obras, aunque todavía no hay fecha ni presupuesto.

Desde el Ayuntamiento de Badajoz, el alcalde Ignacio Gragera ha valorado este martes la aprobación ambiental como “un paso positivo, pero insuficiente”. Ha recordado que la conversión de la N-432 en autovía es una reivindicación histórica de Extremadura y Andalucía y que el objetivo debe ser culminar la conexión completa con Córdoba y Granada. “Valoramos positivamente este avance, pero necesitamos una conexión integral”, ha afirmado.

Gragera ha insistido en que Badajoz debe estar unida “no solo con Zafra, sino con toda la provincia, con Córdoba y por supuesto con Granada”. A su juicio, la A-81 es esencial para crear “un eje interior de oeste a este sin tener que pasar por Sevilla” y para “garantizar la seguridad de los usuarios y la vertebración del territorio”. Por ello, Gragera ha pedido al Gobierno central que “impulse el resto de los tramos y resuelva la situación entre Espiel y Córdoba”, de forma que la autovía sea una realidad en todo su recorrido.

Ruta y alternativas de trazado

La A-81 saldrá del oeste de la ciudad de Badajoz, enlazando con la circunvalación de la A-5 (autovía de Lisboa), en las proximidades del polígono industrial El Nevero. Desde allí seguirá el corredor de la N-432, pasando cerca de La Albuera, Santa Marta de los Barros y Feria. A la altura de Zafra y Los Santos de Maimona se prevé un gran enlace con la A-66 (Ruta de la Plata), que conectará el eje norte–sur de Extremadura con el futuro corredor este–oeste hacia Córdoba y Granada. Después, la vía continuará por la Campiña Sur, pasando cerca de Usagre, Villagarcía de la Torre, Llerena, Ahillones, Berlanga, Azuaga y La Granja de Torrehermosa, antes de entrar en la provincia de Córdoba. En territorio andaluz, se aproximará a Fuente Obejuna, Peñarroya-Pueblonuevo, Belmez y Espiel, donde enlazará con la N-432 existente.

El documento publicado en el BOE indica que el proyecto incluía varias alternativas de trazado y que la seleccionada sigue el corredor de la N-432, al ser la opción más adecuada ambientalmente y con mayor funcionalidad para el tráfico. El informe concluye que ninguna de las opciones presenta impactos críticos y que las afecciones previstas son “compatibles o moderadas”.

El trazado aprobado evita zonas de la Red Natura 2000, incluidas áreas sensibles como la ZEPA del Alto Guadiato, y prevé medidas preventivas y compensatorias para proteger la fauna, los cursos fluviales y la vegetación.