El Ayuntamiento de Badajoz destina más de 145.000 euros a los baños portátiles del Carnaval

Los tambores ya suenan en las calles del polígono El Nevero cada fin de semana, es una de las señales de que la ciudad ya comienza a prepararse para una de las fiestas más importantes de todo el año, el Carnaval de Badajoz. Otro de los signos que evidencian su proximidad es la licitación de diversos contratos públicos por parte del consistorio. Uno de los que se llevan una buena partida presupuestaria, superior a los 145.000 euros, es por el que se instalan los distintos baños portátiles a lo largo de la ciudad.

El ayuntamiento ya ha publicado en la plataforma de contratación del sector público la licitación con una única diferencia con respecto al que se licitó para la edición pasada, su duración. En esta ocasión, se ha decidido realizar mediante una adjudicación que se extenderá durante dos celebraciones, en concreto los Carnavales de Badajoz 2026 y 2027.

466 cabinas y urinarios

El número de cabinas y urinarios volverá a ser el mismo, 466 en total. Más de la mitad de zonas habilitadas será en formato urinario, a través de setas con cuatro de ellos cada una. En concreto, serán 272 los que se instalarán. Otros 168 serán en cabinas dentro de contenedores prefabricados y 26 más adaptadas para personas con movilidad reducida (PMR).

Los dos escenarios en los que más evacuatorios se colocarán será en la plaza de San Atón y en el paseo de San Francisco y adyacentes. En la primera ubicación, se volverán a instalar seis módulos con seis cabinas y otros dos con cuatro cabinas; cinco más para personas con movilidad reducida y 48 urinarios en setas. En el paseo de San Francisco se habilitarán 66 cabinas en módulos; 11 para PMR y 124 urinarios en setas.

Otra de las zonas en las que mayor despliegue se plantea es en la Circunvalación Reina Sofía y avenida Entrepuentes donde se colocarán dos módulos con cuatro inodoros y otros dos con seis. 10 setas con cuatro urinarios y cinco módulos destinados para PMR.

Además, también se ubicarán en la plaza de España, avenida de Colón y Huelva y en la plaza de Santa María de la Cabeza.

El Ayuntamiento de Badajoz estima el valor del contrato en 179.850 euros, pero lo licita por 145.079 euros con el IVA incluido. Los interesados podrán presentar propuestas hasta las 13.00 horas del 24 de noviembre. La apertura de los sobres en los que se indica la propuesta económica se realizará dos días más tarde.

Este no es el único contrato relacionado con el Carnaval que ya aparece en la plataforma de contratación, también lo hace el referente al servicio de instalación de equipos de sonido en el teatro López de Ayala con un valor de 20.000 euros con el IVA incluido y que también abarcará dos ediciones de esta Fiesta de Interés Turístico Internacional.