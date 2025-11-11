Suceso
Detenido un pacense por robar una farmacia en El Batán (Cáceres)
La Guardia Civil está aún buscando a dos cómplices, que huyeron a pie del lugar de los hechos
Un vecino de Badajoz ha sido detenido como presunto autor de un robo en la localidad cacereña de El Batán. La Guardia Civil tiene identificadas a tres personas, por lo que continúan buscando a los dos cómplices. Todos tienen numerosos antecedentes.
Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado viernes, cuando agentes de la Guardia Civil que realizaban un control a las afueras de Badajoz observaron la "circulación sospechosa" de un vehículo. Al ser interceptado, dos de sus ocupantes salieron corriendo del coche en marcha para huir del lugar.
Ante esta situación, se identificó al conductor, un vecino de Badajoz con numerosos antecedentes policiales y se llevó a cabo el registro del vehículo y de todas las pertenencias, en el que se encontró dinero, medicamentos y productos de parafarmacia. El conductor no pudo acreditar su legítima procedencia.
También se hallaron diferentes tipos de herramientas, pasamontañas y guantes, lo que hizo sospechar su implicación en algún robo, por lo que tras realizar gestiones, los agentes averiguaron que el dinero y los objetos fueron sustraídos esa misma madrugada del interior de una farmacia del municipio cacereño.
El robo perpetrado se realizó tras forzar el acceso a la farmacia, relata la Guardia Civil.
Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Badajoz.
